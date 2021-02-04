Не собираюсь ставить эксперименты: Джамала удивила результатами своего похудения

Джамала около месяца назад призналась, что садится на специальную диету и даже поделилась своей личной схемой похудения с поклонниками, решила отчитаться о проделанной работе и ее результатах. Певица недавно вернулась из Египта где, по ее словам, даже позволила себе лишнее, ведь кухня при отеле была очень вкусной. И вот, через три недели она рассказала, на сколько кило ей удалось похудеть.

По словам артистки, чуда не произошло и она потеряла всего 800 грамм. Но есть и положительные новости, которые порадовали звезду. После контрольного осмотра и консультации у врача оказалось, что Джамала существенно уменьшилась в объемах, да и жировая маса начала уходит.

Джамала показала стильный зимний лук (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Да, понимаю, что наверняка не на такие результаты вы ждали. Но я не собираюсь ставить эксперименты над своим организмом, моя диета не называется "яблочко в день — и ты худенькая". Это новые правила питания, по которым я согласилась жить, согласно предписаниям диетолога и на основании моих анализов, учитывая реалии мамы семимесячного ребенка — ДВ, наличие пролактина, нехватку сна", - поясниила певица.

Сама же певица ощущает себя замотивированной и вдохновленной, а причина тому – улучшение всех важных показателей здоровья.

"Мой метаболический возраст — 31 год! Мы идем, конечно, к заветным 17-ти. И все реально за счет стабилизации всех показателей в организме", – похвасталась она.

Напомним, что ранее Джамала заинтриговала новостями об одном из важнейших событий в жизни и показала эксклюзивные фото из Египта с младшим сыночком Селим Гираем.