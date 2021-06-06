Соблазнительная Aquawoman: Астафьева вызвала фурор формами в сверкающем монокини
Даша Астафьева устроила себе ретрит на турецком побережье, поэтому регулярно поставляет поклонникам новые захватывающие дух кадры у моря. Знаменитость демонстрирует фигуру в различных купальниках, заставляя их каждый раз замирать от увиденного. Похоже, пляжных нарядов на отдых звезда взяла немало, но каждое ее фото – отдельный вид искусства.
Певица решила показать свежий художественный соблазнительный кадр в Instagram.
Снимок вышел очень атмосферным во многом благодаря цветовому решению оригинального купальника Даши – многие ее поклонники сравнили расцветку мнокини с витражами. Даша позирует на огромном валуне, лежа на спине, глаза она скрыла от солнца под очками трендовой формы.
"Женская сила в слабости и слабостях, которые она определяет для себя по жизни! Мы же понимаем, что сделать это можно только после того, как женщина узнает и понимает свои возможности", - поделилась философскими жизненными выводами звезда.
Даша Астафьева покорила пляжным луком (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники не могли налюбоваться необычным ярким купальником звезды, который легко затмила ее естественная красота и грация.
- Яркая, красивая, сильная
- Русалка
- Идеальная
- Море, солнце, скалы и прекрасная из прекраснейших Даша
- Как можно быть такой красивой?!
- Потрясающая Aquawoman
- Восхитительная женщина
- Безумно красивый и купальник, и Даша в нем!
- Вау, секси
Напомним, что ранее экс-продюсер Астафьевой Юрий Никитин назвал баснословную сумму, которую ему предлагали за интимную встречу с артисткой.