Соблазнительная Даша Астафьева рассказала трогательную историю из детства

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с поклонниками трогательной историей из своего детства. Рассказ она сопроводила соблазнительными снимками, где артистка позирует в одном купальнике на берегу моря.

Астафьева рассказала на своей странице в Instagram историю о кукле, которую ей подарили в Воркуте. Счастье Даши длилось недолго – игрушка была сломана в поезде, который увозил ее от бабушки.

"Помню, как боялась даже дышать в здании, как мама стремительно тащила меня за руку к заветной витрине, а у меня кружилась голова от непривычной картинки, новых запахов и страха. Все члены семьи строго были предупреждены, что таких тут только и ждут, чтобы развести. В этот день, я сотни раз представляла, как выберу поскорее свою заветную мечту. Что свою я узнаю сразу", - написала Астафьева.

Даша Астафьева (Фото: instagram.com/da_astafieva)

В тот день исполнилась ее мечта и она получила заветную куклу Барби. Но игрушка была очень быстро сломана.

"Поезд. Предвкушение распаковки новой куклы победило ожидание того момента, когда земля и все, что за окном поедет в другую от нас сторону. Я моментально стала объектом внимания всей детской сборной вагона. От радости, мы начали носиться туда-сюда и, по очереди держать Вивьен над головами, гнуть ей все, что гнулось, и проворачивать всяческие трюки. Признание, и успех в вагоне, так охмелили мое детское сознание, что я даже не сразу поняла, когда вернулась в родное купе слова мамы "кто сломал руки и ноги". Кто сломал? Вот же, мои все на месте... чуть жарковато от беготни, и сердце выскакивает. Куклааааааа!!! Села я на нижней полке, с вьетнамским инвалидом, и промолчала до самой Воркуты от шока.

Счастье оказалось таким же поддельным, как и далекая Сестра Барби. Даже сейчас, когда вижу эти идеальные создания - вспоминаю адский вагон. Настоящей красоткой я так и не обзавелась", - призналась артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Даша Астафьева взорвала сеть соблазнительными танцами в обтягивающих нарядах.

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