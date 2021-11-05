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Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами

Новина українською →
Пятница 05 ноября 2021 22:32
Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тина Кароль недавно сменила имидж и рассказала поклонникам, что любит экспериментировать с образами и приветствует личностную трансформацию. Теперь она – блондинка с густой челкой. Певица не боится смелых нарядов даже в повседневной жизни и с удовольствием демонстрирует стройные формы в облегающих аутфитах.

Например, Тина побывала у украинском тик-ток хаус uLove Home и сфотографировалась с его "домочадцами"-блогерами. Фото появились на фан-страничке певицы в Instagram.

Певица пришла к молодым тик-токерам в соблазнительном облегающем комбинезоне серо-оливкового цвета. На верх она набросила белоснежный пушистый длинный кардиган. Тина дополнила свой образ черными сапогами-чулками на устойчивом каблуке.

Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами

Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами

Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами

Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами

Тина Кароль побывала в тик-ток хаусе (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины начали делиться своими впечатлениями от нового имиджа звезды.

  • Сделать фото с народной артисткой Украины да еще с красавицей - для парня это успех
  • Тина как всегда супер
  • Классный прикид у Тины
  • Тина, ты секси
  • Насколько Тина красивая, но этот костюм…

Это не первый опыт взаимодействия артистки с украинскими тик-токерами - она уже посещала другие дома и делала с блогерами совместный контент.

Напомним, что ранее Тина заинтриговала заявлением – она прочла детский стих, в котором поклонники увидели намек на скорую свадьбу певицы. Позже она ответила на вопрос о личной жизни и заявила, что сокровенно хочет оставить для себя и не афишировать. Позже Тина отметила, что у нее больше нет второй половинки, но в подробности не вдавалась.

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Тина Кароль
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