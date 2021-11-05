Соблазнительная Кароль в облегающем комбинезоне взбудоражила волнительным изгибами

Тина Кароль недавно сменила имидж и рассказала поклонникам, что любит экспериментировать с образами и приветствует личностную трансформацию. Теперь она – блондинка с густой челкой. Певица не боится смелых нарядов даже в повседневной жизни и с удовольствием демонстрирует стройные формы в облегающих аутфитах.

Например, Тина побывала у украинском тик-ток хаус uLove Home и сфотографировалась с его "домочадцами"-блогерами. Фото появились на фан-страничке певицы в Instagram.

Певица пришла к молодым тик-токерам в соблазнительном облегающем комбинезоне серо-оливкового цвета. На верх она набросила белоснежный пушистый длинный кардиган. Тина дополнила свой образ черными сапогами-чулками на устойчивом каблуке. Тина Кароль побывала в тик-ток хаусе (фото: instagram.com/tina_karol) Поклонники Тины начали делиться своими впечатлениями от нового имиджа звезды. Сделать фото с народной артисткой Украины да еще с красавицей - для парня это успех

Тина как всегда супер

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Тина, ты секси

Насколько Тина красивая, но этот костюм… Это не первый опыт взаимодействия артистки с украинскими тик-токерами - она уже посещала другие дома и делала с блогерами совместный контент.