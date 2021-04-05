Соблазнительная мамочка: Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Эмили Ратаковски, которая недавно стала мамой, и ее муж решили устроить себе романтический вечер. На ужин модель отправилась в соблазнительном наряде, который просто взорвал сеть. Модель уже вернулась в форму после родов.

Эмили позирует в черном вечернем платье с экстремально глубоким декольте: ее грудь практически полностью обнажена. Дополнили ее образ золотая подвеска на груди, а также кольцо. Макияж бизнесвумен сделала нейтральным, а волосы уложила в простую укладку.

Эмили Ратаковски вышла в свет (фото: instagram.com/emrata)

Молодая мамочка сидит за столиком с коктейлем в руке и выглядит умиротворенной и милой. Она, как видно, порядком устала за последние несколько недель и решила дать себе передышку.

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

Ранее Эмили выкладывала новые снимки со своим сыном Сильвестром. Она показала, как кормит малыша грудью, написав: "Мой кролик". Таким образом Ратаковски поздравила всех с католической Пасхой.