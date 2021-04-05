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Соблазнительная мамочка: Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Новина українською → США, Понедельник 05 апреля 2021 19:26
Соблазнительная мамочка: Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с экстремальным декольте Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски, которая недавно стала мамой, и ее муж решили устроить себе романтический вечер. На ужин модель отправилась в соблазнительном наряде, который просто взорвал сеть. Модель уже вернулась в форму после родов.

Модель опубликовала снимки с своем блоге сети Instagram.

Эмили позирует в черном вечернем платье с экстремально глубоким декольте: ее грудь практически полностью обнажена. Дополнили ее образ золотая подвеска на груди, а также кольцо. Макияж бизнесвумен сделала нейтральным, а волосы уложила в простую укладку.

Соблазнительная мамочка: Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Эмили Ратаковски вышла в свет (фото: instagram.com/emrata)

Молодая мамочка сидит за столиком с коктейлем в руке и выглядит умиротворенной и милой. Она, как видно, порядком устала за последние несколько недель и решила дать себе передышку.

Соблазнительная мамочка: Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с экстремальным декольтеСоблазнительная мамочка: Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с экстремальным декольтеСоблазнительная мамочка: Эмили Ратаковски вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Эмили Ратаковски с сыном (фото: instagram.com/emrata)

Ранее Эмили выкладывала новые снимки со своим сыном Сильвестром. Она показала, как кормит малыша грудью, написав: "Мой кролик". Таким образом Ратаковски поздравила всех с католической Пасхой.

По всей видимости, Эмили, как и Эшли Грэм, намерена быть откровенной мамочкой, ничего не приукрашивая. Тем не менее, личико ребенка она пока что прикрывает стикерами.

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