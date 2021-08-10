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Соблазнительная мамочка: Эшли Грэм похвасталась роскошной фигурой в купальнике

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США, Вторник 10 августа 2021 18:30
Соблазнительная мамочка: Эшли Грэм похвасталась роскошной фигурой в купальнике Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм с беременностью стала еще более активна в сети. Будущая мамочка постит многочисленные луки, путешествия, досуг и просто жаркие фото в купальниках.

На одном из последних она решила продемонстрировать свой животик, который заметно округлился.

Эшли показала серию фото с разных локаций, сделанных за неделю. Здесь есть снимки из аэропорта, дома, забавное фото со старшим сыном Айзеком, фото природы и еды… И, конечно же, не обошлось без пляжных знойных кадров.

Соблазнительная мамочка: Эшли Грэм похвасталась роскошной фигурой в купальникеСоблазнительная мамочка: Эшли Грэм похвасталась роскошной фигурой в купальникеЭшли Грэм не боится постить голые фото (фото: instagram.com/ashleygraham)

33-летняя модель позирует в изумрудного оттенка купальнике, повернувшись боком. Так лучше видно, что она ожидает малыша. Образ красавица разбавила белой бейсболкой, крупными солнцезащитными очками, а также необычной формы серьгами. Выглядит молодая мамочка, как всегда, просто потрясающе. За что получила массу комплиментов от своих подписчиков.

Напомним, Эшли Грэм прославилась не только как модель. Девушка обожает мотивировать людей к принятию и любви к своему телу. Многие фанаты признаются, что Эшли помогла им избавиться от комплексов, связанных с весом, а также вдохновила на счастливые перемены.

Эшли также начала выпускать линию купальников, которые подходят под все типы фигур. А недавно бизнесвумен начала выпускать бритвенные принадлежности.

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