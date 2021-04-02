Соблазнительная невеста: 51-летняя Дженнифер Лопес покорила роскошным телом в свадебном платье

Снимки популярной певицы вызвали много разговоров и восторгов. Все дело в том, что Дженнифер позирует в платье, похожем на свадебное.

Дженнифер Лопес в последнее время все время на слуху из-за кризиса со своим партнером Алексом Родригесом. 51-летняя певица и 45-летний бейсболист были на грани расставания, но сумели сохранить отношения. Сейчас Алекс часто навещает любимую на съемках, желая сделать все ради примирения. Но о том, чтобы вернуть былое доверие и страсть, говорить еще рано, как утверждают инсайдеры. Тем не менее, певица своим образом как бы намекнула, что свадьба еще может и состояться.

Дженнифер Лопес к лицу свадебный наряд (фото: instagram.com/jlo)

Дженнифер надела бледно-розовое платье с пышным шлейфом из оборок и выразительным лифом, которое подчеркнуло по-прежнему роскошную фигуру знаменитости. Дополнили наряд грубые ботинки на плоской подошве и со шнуровкой. Бриллиантовые серьги в ушах, лаконичная укладка и вечерний макияж стали завершающими штрихами к образу. Певица выглядит шикарно. Правда, на фото Лопес не удалось скрыть легкую грусть и задумчивость.

Певица на съемках (фото: instagram.com/galialahav)

Тем не менее, поклонники не стали делать акцент на этом, а обратились к ее красоте и цветущему внешнему виду. "Вау", "Никто не может быть так красив, как она", "Детка, ты так прекрасна", "Этот лук просто все", "Бомба"…