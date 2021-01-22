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Соблазнительная русалка: дочь Джуда Лоу заворожила сеть совершенным телом в смелом образе

Новина українською → Великобритания, Пятница 22 января 2021 21:27
Соблазнительная русалка: дочь Джуда Лоу заворожила сеть совершенным телом в смелом образе Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Дочь Джуда Лоу Айрис продолжает покорять сеть своими необычными постами. В это раз 20-летняя модель (которая, впрочем, пока что больше прославилась как дочь актера), решила перевоплотиться в сказочного персонажа, а именно - русалочку Ариэль. Девушка надела бледно-зеленое платье, которое подчеркнуло каждый сантиметр ее совершенного тела, а также рыжий парик с длинными волосами. В качестве подписи Айрис выбрала пару эмодзи. А вот фанаты, как обычно, молчать не стали.

Соблазнительная русалка: дочь Джуда Лоу заворожила сеть совершенным телом в смелом образеАйрис в новом образе (фото: instagram.com/lirisaw)

"Ты просто русалочка", "О, парик, ты выглядишь, как принцесса Диснея", "Современная русалочка, вибрации", "Королева", "Восхитительная", "О боже", "Ты нереальная", - не могут сдержать они своих восхищений.

Соблазнительная русалка: дочь Джуда Лоу заворожила сеть совершенным телом в смелом образеАйрис обожает женственные наряды (фото: instagram.com/lirisaw)

Айрис также на днях показала, что обожает женственные наряды. Она запостила пару фото в цветастом платье с рукавами-фонариками, которое сделало ее невероятно трогательной. "Ты такая милашка", - пишут ей поклонники, которые обожают восхищаться редкой красотой старшей дочери Джуда Лоу.

Ранее Айрис Лоу показала горячие фото из собственной постели. Девушка демонстрирует натуральную красоту.

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