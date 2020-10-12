Соблазнительная русалочка: Леся Никитюк показала идеальную фигуру в прозрачном платье

Звезда позирует полуобнаженной

Лес Никитюк запостила в свеом блоге очередную серию кадров провокационного характера. Звезда позирует в телесного оттенка бикини, на которое сверху надела откровенное полупрозрачное платье-сетку. Телеведущая снята в воде, что сделало кадры еще более горячими. Мокрое платье и соблазнительные позы подчеркнули стройное тело популярной телеведущей. Образ завершил яркий макияж, который в сочетании с мокрыми волосами смотрелся невероятно соблазнительно.

Леся порвала сеть (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подпись Леся сделала, как обычно, с юмором: она предложила поклонникам выбрать одну из четырех фото на кастинг Посейдону, назвав себя русалкой. Фанаты звезды практически единогласно объявили, что все кадры просто огонь. Также они отметили, что Леся выглядит невероятно: "Красавица", "Нереально крутая", "Ты огонь", "Фотки – бомба", "Восхитительная женщина", "Прекрасная королева", "Фотки класснючие", – такие комментарии все появляются под постом.

Напомним, ранее Леся Никитюк сравнила себя с молодой Шэрон Стоун. Звезда запостила несколько кадров в откровенном черном бикини. Упругие ягодицы девушки, как всегда, вызвали фурор в сети.

Также недавно Леся Никитюк покрасовалась в актуальных образах осени 2020 ради съемок для известного глянцевого издания.