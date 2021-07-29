Соблазнительная тропиканка: Эшли Грэм показала, как носить вязаное платье

Эшли Грэм, которая недавно объявила миру о своей второй беременности, отправилась отдохнуть.

Эшли позирует на фоне океана и пальм, надев одно из самых актуальных платьев этого лета - вязаное. Молочного оттенка, на толстых бретельках, длиной до колен, оно выглядело весьма скромно, если бы не детали. Под него 33-летняя модель надела черный купальник, который "подсветили" ажурные вставки. Наряд подчеркнул округлившиеся формы будущей дважды мамы, а также ее природную красоту.

Эшли Грэм в новом аутфите (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли сделала макияж с тонкими стрелками, которые отлично выделили глаза, и подчеркнула пухлые губы блеском. Волосы Грэм распустила по плечам, перекинув небрежно на одну сторону. Лук получился стильным и соблазнительным, впрочем, как всегда.