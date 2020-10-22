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Соблазнительная и загадочная: Настя Каменских в обтягивающих джинсах размышляет о жизни

Новина українською → Четверг 22 октября 2020 10:31
Соблазнительная и загадочная: Настя Каменских в обтягивающих джинсах размышляет о жизни Настя Каменских (www.instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Певица учит разбираться в людях

Настя Каменских уже давно стала "личным психологом" для своих фолловеров. Певица то и дело дает советы, как жить более насыщенной жизнью, чувствовать себя счастливее и вовремя расслабляться. На этот раз на своей страничке в Instagram Настя рассуждает, как отличить счастливого и уверенного в себе человека.

"В отношении к другим людям отражается наше отношение к себе и к жизни.
Счастливого, наполненного и уверенного в себе человека видно сразу. Он сосредоточен на своей жизни, он добр и спокоен, лишен критики и зависти к другим. Это и есть свобода мысли, которой человек сам наделяет себя. И которая ведет к счастливой жизни", - написала певица, оставив своим поклонникам пищу для размышлений.

Соблазнительная и загадочная: Настя Каменских в обтягивающих джинсах размышляет о жизниНастя Каменских разбирается и в спорте, и в психологии (фото: instagram.com/kamenskux/)

Настя одета в обтягивающие джинсы, она сидит в пикантной позе на лестнице, с задумчивым видом и соблазнительным взглядом.

"Полностью с тобой согласна", "Какая же ты красивая", "Спасибо за пищу ума, но когда я смотрю на вас, я перестаю думать", "Настя, вы такая худая, вот это сила воли", - стали писать комментарии фолловеры под этим постом.

Напомним, что Настя Каменских в обтягивающем костюме покорила сеть идеальной фигурой и дала мощную мотивацию своим поклонникам.

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