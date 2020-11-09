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Соблазнительный вырез на спине и высокий каблук: Лилия Ребрик похвасталась фигурой в красном платье

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 13:45
Соблазнительный вырез на спине и высокий каблук: Лилия Ребрик похвасталась фигурой в красном платье Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведущая восхитила фанатов сочной фигурой

Лилия Ребрик радует поклонников не только с экрана телевизора, ведущая обожает будоражить воображение фолловеров горячими снимками в своем микроблоге. Не так давно Лилия восхитила натуральной красотой на портретном фото.

А на этот раз Ребрик пошла еще дальше - и решила сразить своей шикарной фигурой. Ведущая запостила снимок, на котором она позирует в обтягивающем красном платье с глубоким разрезом на спине и на высоких каблуках. Образ дополнили стильные часы и сережки. Волосы Ребрик собрала, а макияж сделала более ярким, чем обычно, к вечернему платью.

Лилия интригующе смотрит в кадр, полуобернувшись на фотографа, и поднимается по лестнице. На лице Ребик - загадочная улыбка.

Соблазнительный вырез на спине и высокий каблук: Лилия Ребрик похвасталась фигурой в красном платье

Лилия Ребрик красива со всех сторон (фото: instagram.com/liliia.rebrik/)

Фолловеры остались в настоящем восторге от того, какая шикарная фигура у их любимицы. Вот это мотивация для похода в спортзал!

Напомним, что Лилия Ребрик обожает кормить свою семью вкусностями. Не так давно ведущая поделилась рецептом, а еще - показала, как они вместе с дочками готовят.

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