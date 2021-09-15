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Я собой довольна: MamaRika поразила фигурой в купальнике через полтора месяца после родов

Новина українською →
Среда 15 сентября 2021 11:32
Я собой довольна: MamaRika поразила фигурой в купальнике через полтора месяца после родов MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица MamaRika, которая впервые стала мамой в августе, показала, как выглядит ее фигура через полтора месяца после рождения сына. К слову, артистке пришлось делать кесарево сечение.

В своем Instagram Анастасия Кочетова (настоящее имя исполнительницы) поделилась снимками, на которых она позирует в черном раздельном купальнике на фоне бассейна.

32-летняя MamaRika запечатлена во дворе своего дома в Одессе, где у них есть и бассейн. Звезда с радостью поделилась, что врачи наконец разрешили ей постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, поэтому звезда не упускает случая и последние теплые дни проводит у воды, а также планирует вернуться к спорту.

Первое время после кесарева сечения все это певице было запрещено. Однако она все равно может похвастаться весьма подтянутой фигурой.

Я собой довольна: MamaRika поразила фигурой в купальнике через полтора месяца после родовЯ собой довольна: MamaRika поразила фигурой в купальнике через полтора месяца после родов

MamaRika показала фигуру в купальнике после родов (фото: instagram.com/mamarika_official)

"Наконец врачи дали добро залезть в басик (все же после операции), и я осознала, что же влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д., дают результат. На спорт тоже благословили - планирую постепенно врываться. Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-чесноку, несколько лишних килограммов еще гуляют, а точнее целых четыре. Но на данный момент я собой довольна, дальше - больше", - рассказала молодая мама.

Подписчики пришли в восторг от того, в какой форме певица, и засыпали ее комплиментами и вопросами.

  • Прекрасная форма
  • Ты супер
  • Яка фігура
  • Яяяяяккккк??? Як так швидко прийти у форму
  • Красотка
  • Шикарная мама
  • Ти шикарно виглядаєш
  • Настя. У Вас ідеальна фігура!
  • Круто, молодчинка!
  • Фигура хорошая, куда ещё худеть?
  • В этой форме вы прекрасны, худеть больше не надо!
  • Очень хорошо выглядите, какие упражнения Вы используете?

Напомним, ранее MamaRika рассказала о первых неделях материнства и раскрыла стоимость родов.

Мы также писали, что MamaRika с мужем Сергеем Середой раскрыли подробности непростых родов.

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MamaRika
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