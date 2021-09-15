Я собой довольна: MamaRika поразила фигурой в купальнике через полтора месяца после родов
Украинская певица MamaRika, которая впервые стала мамой в августе, показала, как выглядит ее фигура через полтора месяца после рождения сына. К слову, артистке пришлось делать кесарево сечение.
В своем Instagram Анастасия Кочетова (настоящее имя исполнительницы) поделилась снимками, на которых она позирует в черном раздельном купальнике на фоне бассейна.
32-летняя MamaRika запечатлена во дворе своего дома в Одессе, где у них есть и бассейн. Звезда с радостью поделилась, что врачи наконец разрешили ей постепенно возвращаться к привычному ритму жизни, поэтому звезда не упускает случая и последние теплые дни проводит у воды, а также планирует вернуться к спорту.
Первое время после кесарева сечения все это певице было запрещено. Однако она все равно может похвастаться весьма подтянутой фигурой.
MamaRika показала фигуру в купальнике после родов (фото: instagram.com/mamarika_official)
"Наконец врачи дали добро залезть в басик (все же после операции), и я осознала, что же влезла в свой маленький купальник. Ежедневные процедуры, которые я делаю сама, без массажистов и т.д., дают результат. На спорт тоже благословили - планирую постепенно врываться. Конечно, еще есть много над чем работать, и мое тело еще не пришло в мою идеальную форму. По-чесноку, несколько лишних килограммов еще гуляют, а точнее целых четыре. Но на данный момент я собой довольна, дальше - больше", - рассказала молодая мама.
Подписчики пришли в восторг от того, в какой форме певица, и засыпали ее комплиментами и вопросами.
- Прекрасная форма
- Ты супер
- Яка фігура
- Яяяяяккккк??? Як так швидко прийти у форму
- Красотка
- Шикарная мама
- Ти шикарно виглядаєш
- Настя. У Вас ідеальна фігура!
- Круто, молодчинка!
- Фигура хорошая, куда ещё худеть?
- В этой форме вы прекрасны, худеть больше не надо!
- Очень хорошо выглядите, какие упражнения Вы используете?
Напомним, ранее MamaRika рассказала о первых неделях материнства и раскрыла стоимость родов.
Мы также писали, что MamaRika с мужем Сергеем Середой раскрыли подробности непростых родов.