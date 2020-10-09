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Сочная бомбита: Леся Никитюк в микробикини сравнила себя с молодой Шэрон Стоун

Новина українською → Пятница 09 октября 2020 16:35
Сочная бомбита: Леся Никитюк в микробикини сравнила себя с молодой Шэрон Стоун Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая показала во всей красе прелести фигуры

Леся Никитюк только недавно вернулась домой после отдыха в Турции с подругаи, как снова решила променять украинскую дождливую осень на турецкий солнечный пляж. Она улетела на отдых в Анталию с компанией друзей и продолжает радовать поклонников горячими фото в бикини. Так, на странице в Instagram Леди Ле показала несколько пикантных кадров в микробикини и засветила упругие ягодицы.

Ведущая без грамма макияжа, в шляпке кокетливо и призывно позирует на камеру. На ней – черный крошечный бикини, который не смог скрыть сексапильные изгибы Леси, а главный акцент в кадре достался… ее пятой точке.

"Шерон Стоун. Молодые годы", - кокетливо подписала горячие фото Леся.

Больше всего комплиментов заслужили ягодицы Леди Ле. Некоторые поклонники признались, что даже не сразу увидели на Лесе головной убор и остальные детали ее пляжного образа.

  • Орешки что надо!
  • Шляпу сразу и не увидишь
  • Леся, какая у тебя шикарная....шляпа
  • Ого Леся! Какая красотка!
  • Сочная бомбита
  • Очень сексуальная, я бы сказала аппетитная
  • Классная попа
  • Леся, ты такая чудесная. Тело – супер. Ты неповторимая
  • Крепкий орешек
  • Ну да, прям как Шерон в 91-ом

Напомним, что недавно Леся Никитюк покрасовалась в актуальных образах осени 2020 ради съемок для известного глянцевого издания.

Кстати, ранее "голая" Никитюк раззадорила сеть "аппетитным" фото с блюдом деликатесов возле горячего чана.

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