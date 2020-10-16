Сочный персик: Белла Хадид показала крупным планом аппетитные формы в смелом бикини

Модель вновь заставила сеть замереть от восторга

Белла Хадид не так давно отметила 24-й день рождения. В честь такого события звезда в компании друзей отправилась на экзотические острова, засыпав сеть откровенными кадрами. Девушка, которая обожает соблазнительные образы, продемонстрировала роскошное тело в таком крошечном бикини, что ее формы туда едва помещались. Но, как оказалось, горячий контент еще не закончился.

Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Несколько часов назад младшая Хадид выложила в сеть кадры более провокационные. В этот раз она примерила бикини сочного лимонного оттенка. Крошечные трусики и бюстгальтер едва прикрывали формы популярной во всем мире модели. Но Хадид пошла еще дальше – она приняла столь провокационные позы, что кадры получились максимально соблазнительными. К тому же она сделала фото крупным планом.

Пляжный образ дополнила сетка такого же оттенка, повязка на голове, множество золотистых браслетов и крупные серьги, а также солнцезащитные очки. Макияж Белла также сделала, подчеркнув блеском губы, а хайлайтером – золотистое сияние кожи.

На многочисленных фото и видео она продемонстрировала все веселье, что царило на торжестве. Нужно ли говорить, в каком восторге осталась сеть? Поклонники взорвали страницу модели комментариями, отметив ее сексапильность и красоту.

Напомним, ранее звезда приняла участие в провокационном показе Рианны.