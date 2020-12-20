София Ротару продает свою роскошную гостиницу в Крыму

София Ротару решила продать свою роскошную гостиницу "Вилла София" в Крыму. За отель на двенадцать номеров в Ялте артистка просит ни много ни мало - 25 млн евро.

Поговаривают, что из-за пандемии число выступлений Ротару резко сократилось, а вот снижать гонорары она не спешит. За выступление певица просит 50 тысяч долларов и это без райдера, говорится в программе "Ты не поверишь!".

А поскольку побочного бизнеса по уверениям Ротару у нее нет, ей сейчас приходится тяжело. Отметим, что гостиницу "Вилла София" в Ялте Ротару бизнесом не считает. По некоторой информации, гостиницей управляет невестка народной артистки - Светлана Евдокименко.

Теперь же гостиница из-за оккупации и пандемии коронавируса несет сплошные убытки. В гостинице 12 номеров, и самый дешевый обойдется в более 200 долларов в сутки, а вот "люкс" - от 800 долларов и выше.

Гостиница Ротару в Крыму (фото: villa-sofia.ru)

И хотя в общем доступе объявления о продаже нет, говорят, что гостиница продается через закрытые каналы. Причем цена покупки озвучивается только элитным покупателям. Артистка просит за недвижимость 25 млн евро.

По признанию Ротару, гостиница для нее - особенная, ведь здесь все дышит воспоминаниями о ее любимом муже - музыканте Анатолии Евдокименко, который умер в 2002 году от инсульта.

В старом здании в этом месте они с супругом репетировали в течение десятилетий. В гостинице у Ротару есть и собственный номер - 12-й. Он обустроен под все потребности Софии Михайловны.

Гостиница Ротару в Крыму (фото: villa-sofia.ru)

Впрочем, по утверждению Ротару, после аннексии она никогда не бывала ни в гостинице, ни в своей квартире в Ялте. Раньше она любила гостить там и рыбачить на море. Трехкомнатные апартаменты Ротару продала еще два года назад, но теперь недвижимость снова выставлена на торги.

Отметим, что о проблемах с гостиницей Ротару в Крыму поговаривали еще год назад. Тогда "Вилла София" внезапно закрылась якобы на ремонт.