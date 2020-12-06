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София Ротару выступила в Москве: спела "Червону руту"

Новина українською → Воскресенье 06 декабря 2020 12:51
София Ротару выступила в Москве: спела "Червону руту" София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Анна Киселева

Украинская исполнительница София Ротару приняла участие в российской "Песни года". 73-летняя артистка исполнила два ярких номера. По данным инсайдеров, звезда была приглашена для участия в шоу Игорем Крутым. Видео с концерта артистка и пользователи опубликовали в Instagram-Stories.

Перед тем, как принять участие в шоу, артистка должна была пройти тестирование на коронавирус в связи с усилением мер безопасности в Москве.

На концерте она вышла на сцену в красном платье с рюшами и исполнила один из своих украиноязычных хитов, который зрители встретили бурными овациями. София Ротару исполнила хит "Червона рута". Видео с концерта активно делились пользователи сети.

София Ротару выступила в Москве: спела &quot;Червону руту&quot;

София Ротару выступила в Москве: спела &quot;Червону руту&quot;

София Ротару выступила в Москве: спела &quot;Червону руту&quot;

София Ротару выступила в Москве: спела &quot;Червону руту&quot;

София Ротару в Москве исполнила Червону Руту (скриншоты: instagram.com)

Во время второго выступления Ротару появилась на сцене в широких черных брюках и блузке с пайетками с золотой бахромой. Знаменитость исполнила еще одну знаменитую композицию "Сердце размером с солнце". Поклонники были в восторге от внешнего вида звезды, в своих историях в социальной сети они отметили, что певица довольно молодо выглядит.

Концерт, в котором приняли участие многие скандальные звезды, среди которых Ани Лорак с Таисией Повалий, состоялся пятого декабря на московском стадионе ВТБ Арена.

Ранее стало известно, что директор певицы рассказал о финансовых проблемах Софии Ротару из-за отсутствия концертов. Снижать гонорары артистка не намерена. Певица согласилась принять участие в концерте "Песня года". Впервые за год она выступила в России.

Интересно, что София Ротару не так давно заявила, что родным городом для нее является Киев, а в Крым (где у нее недвижимость), она не ездила после оккупации.

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