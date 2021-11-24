Не согласен на полумеры: Евгений Олейник - о брутальных ролях, страстных сценах и личной жизни

Чем вам по-актерски интересна роль Тараса?

Мне приятно играть главную роль (Смеется). Я обычно играю брутальных ребят, а в "Детском телохранителе" мой герой Тарас должен быть немного ироничным, где-то хулиганом, и это интересно. У тому же у моего персонажа сложные и яркие отношения с его партнершей Ладой, в исполнении прекрасной актрисы Анны Гуляевой. У нас будет все: от ненависти до любви и обратно. Первые вспышки страсти, близость, и это будет интересно взрослой аудитории сериала. Обычно в сериалах показана любовь более платоническая, у нас в кадре градус страстей будет выше. Значительно выше.

Евгений Олейник (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Что добавили своему персонажу от себя?

Я слушаю во всем режиссера, и мне не приходится много от себя добавлять. У нас командная работа, но капитан на корабле один - режиссер. Тарас в какой-то степени отображает меня таким, каким я есть в реальной жизни. Отражает мои естественные реакции, оценки. Иногда в сцене, когда к моему герою проявляют агрессию, у меня загораются мои черти в газах, и тогда режиссер просит их гасить.

У вас, кроме актерского, еще два высших образования. Как эти специальности помогают сегодня в кино?

Я окончил электротехнический факультет, быстро понял, что это не мое. Параллельно учился на юридическом. Первое образование мне практически ничем не помогло, кроме того, что развило мое мышление. Юридическое образование пригодилось больше, особенно при заключении договоров. И главное, чему учат юристов, - не бояться спрашивать и знать, где искать. Поэтому, когда понимаешь общую систему, можно разобраться в поставленной задаче.

Какую мечту детства удалось реализовать?

Я всегда реализую свои желания по мере их поступления. С детства я не хотел быть актером, скорее героем. В кино и театре эта мечта реализовывалась. А вообще - мечта должна быть глобальной. А для этого нужно фанатично верить и больше действовать. Меня всегда уверяли, что у меня в театре и в кино не получится. Говорили: "Ты не актер. Какой театр?", но у меня все вышло!

Актер привык к брутальным ролям (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Что помогло дойти до конца в этом желании, когда в тебя вокруг не верят?

Мне было страшно, но именно это подтолкнуло идти меня вперед. Когда ты не понимаешь, чего на самом деле хочешь, лучший маяк - это твои приобретенные социальные страхи и борьба с ними. Я очень боялся в школе сцены, страшно было стихи читать на публику. Меня прошибал пот, даже если я идеально знал урок, меня вызывали к доске, я молчал и мне ставили двойку. У меня был страх, и я решил стать актером. Боишься драться - иди на бокс, боишься женщин - идешь и знакомишься. Страшно - иди, не нужно себя оправдывать.

Но можно было ограничиться театральным кружком.

Я максималист, не согласен на полумеры. Мы часто себя чем-то успокаиваем, когда все вроде неплохо. В отношении наших желаний нужно быть максималистами. Например, найти свою любовь. Большинство браков создаются не по любови. Люди женятся просто потому, что время пришло, хочется одобрения соседей и родителей или по каким-то другим причинам. А сделать то, что по-настоящему хочется, не хватает силы воли, не хватает храбрости. Не люблю поговорку: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе". Возникает вопрос: а для кого лучше?! У всех свое счастье, но, если ты его выбрал, иди на максимум. У каждого человека есть 2-3 сокровенные мечты, и, если ты не попытался из реализовать, значит, не реализовался. Значит, прожил зря.

Ваши родители не сразу поддержали решение стать актером. Как сегодня мама относится к вашему выбору?

Раньше мама была очень против. Считала, что "работа шутом" - это не работа. А теперь относится прекрасно! К тому же ее соседи, вся улица смотрят фильмы со мной. Так что для мамы я миссию выполнил (Смеется).

А сами как себя воспринимаете на экране?

Смотрю свои работы и нахожу ошибки. Это анализ сделанного. Это нормально. Но всегда есть какие-то идеалы качества, поэтому смотрю Netflix. Могу бесконечное количество раз пересматривать фильм "Храброе сердце" с Мэлом Гибсном. Мне кажется, эта картина показывает всю магию кино. Мэл снял фантастический фильм, этого не было в реальной истории, но то, что происходит на экране, очень цепляет. Это единственный фильм, который вызывает у меня слезы.

Актер любит активность в соцсетях (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Вы активны в соцсетях, лично отвечаете подписчикам. Как находите на это время?

Ответить на комментарий не сложно. Публикация занимает не более 5 минут. Считаю, что, если люди интересуются, я, как актер, должен дать им обратную связь. Даже на критику всегда отвечаю. Думаю - это проявление уважения к подписчикам, которым я интересен. Но наибольшее количество дискуссий вызывают мои стихи. В поэзии я такой, какой есть на самом деле, а в фильмах - больше играю роли. Возможно, когда у тебя подписчиков 5000000, тогда нет времени ответить на комментарий, но у большинства украинских актеров, думаю, может найтись время на ответы.

Евгений Олейник ценит в людях храбрость (фото: instagram.com/actoroleiinyk)

Ваши стихи достаточно откровенны и поднимают актуальные вопросы. Есть темы-табу?

Я стараюсь не говорить о политике, а об остальном, что меня трогает, я пишу. Если вижу остросоциальные проблемы - я о них пишу, о любви тоже много. Обо всем, что не оставляет меня равнодушным. Стихи рождаются тогда, когда ты не можешь об этом не написать. Время и место для этого не имеют значения: в спортзале, например, несколько раз писал стихи.

В поэзии часто поднимаете тему любви. Как относитесь к фразе, что счастье любит тишину?

Не согласен. Обман - любит тишину. Если ваш партнер в начале отношений говорит: "Давай не будем выкладывать в соцсеть совместные фото", за этим всегда прячется скелет в шкафу. Тишину в счастье любят хитрецы, которые либо имеют запасной вариант, либо ищут его.

Приходилось сталкиваться с этим в личной жизни?

Конечно, думаю, такие ситуации были у всех. Это вопрос выбора, либо ты честно это признаешь, либо нет. Самая большая проблема людей - им не хватает храбрости озвучивать очевидные вещи, вместо этого ищутся отговорки. Но чего стесняться, если любовь настоящая?!