ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сохранить самое ценное: жена Комарова восхитила особым семейным кулинарным шедевром

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 12:02
Сохранить самое ценное: жена Комарова восхитила особым семейным кулинарным шедевром Александра Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Автор: Ольвия Агаркова

Жена Дмитрия Комарова, телеведущая Александра Кучеренко – хорошая хозяйка, которая придерживается традиций. Летом телеведущая баловала мужа и подписчиков в соцсети черничным пирогом, не забыв рассекретить рецепт, а в Сочельник раскрыла традиционное блюдо своей семьи для праздничного щедрого стола – пирог "Рождественский веночек".

Жена Дмитрия Комарова показала фото эффектного и вкусного рождественского лакомства, который обычно готовит с мамой - она держит в руках блюдо с мило улыбается.

"Еще с детства помню щедрый стол, который накрывала с бабушкой до Сочельника, ту магическую атмосферу, ожидание первой звезды... Для меня Рождество всегда было одним из самых больших семейных праздников. И хотя со временем многие давние рождественские традиции теряются, хочется сохранить самое ценное – семейное единение", - написала Александра.

Сохранить самое ценное: жена Комарова восхитила особым семейным кулинарным шедевром

Александра восхитила семейным праздничным пирогом (фото: instagram.com/aakucherenko)

По словам девушки, постный пирог обладает ярко выраженным вкусом и не менее аппетитным и запоминающимся ароматом. В его состав, кроме привычных ингредиентов для теста, входят ваниль, корица, изюм, орехи, цукаты, сок и цедра апельсина и лимона.

Каждый год семья по-разному украшает пирог и декор не повторяется.

"На этот раз использовали классические новогодние цвета: зеленые веточки розмарина олицетворяют жизнь и развитие, красные ягоды калины и клюквы символизируют любовь, а белая помадка из сахарной пудры и лимона – чистоту и добро. Все это мы призываем в новый год для нашей семьи!" – пояснила Александра.

Сохранить самое ценное: жена Комарова восхитила особым семейным кулинарным шедевром

Александра показала особое праздничное лакомство на Рождество (фото: instagram.com/aakucherenko)

Поклонники восхитились красотой и хозяйственностью жены Дмитрия Комарова и засыпали ее комплиментами.

Напомним, что ранее Александра Кучеренко научила эффективно бороться со стрессом и не давать шанса хандре.

Читайте LITE в Google News
Александра Кучеренко
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине