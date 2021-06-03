Сохранит время и нервы: Алена Шоптенко поделилась полезным лайфхаком
Известная хореограф и танцовщица Алена Шопенко похвасталась стильным повседневным образом, а заодно и поделилась с поклонниками весьма полезным лайфхаком.
В своем Instagram она опубликовала атмосферное фото, сделанное в уличном кафе.
На снимке Алена сидит за столиком в трендовых джинсах МОМ, серой водолазке и белых кедах. Ее волосы распущены и артистка мило улыбается, глядя в сторону от камеры.
Хореограф предложила отличный совет для тех, кому приходится ждать опаздывающих друзей или знакомых. Он поможет провести это время с пользой и не нервничать попусту.
Алена Шоптенко поделилась с фанатами полезным советом (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
"Я слышала сотни извинений от людей, опаздывающих на тренировку, встречу, съемку и даже самолет. И сотню раз извинялась сама. Каждый раз мы надеемся, что это не повторится, но все мы люди, и опаздывать это нормально. И злиться на тех, кто опаздывает, тоже нормально. Сегодня я хочу поделиться лайфхаком, который я подсмотрела у одного человека, который никогда не опаздывает и всегда всех спокойно ждет. Назовем это: заметка "я-чуть-опоздаю", - поделилась Шоптенко.
Далее она раскрыла суть метода.
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"Работает просто. В своем телефоне создаете заметку: в ней мы будем вести список несрочных задач, которые сделать некогда, но хорошо бы. Это может быть рабочее письмо, звонок другу, выбрать фильм на вечер, найти новые шторы, разобрать директ наконец – любое дело, которое занимает 15-30 минут. И каждый раз, когда вы слышите "Я чуть опоздаю!" от человека, опаздывающего к вам на встречу, просто открываете эту заметку и идете по списку. Этот пост написан, пока я спокойно ждала своего друга, который в сотый раз забыл, что по утрам в Киеве пробки. Попробуйте! Всем терпения", - рассказала знаменитость.
Фолловеры искупали Алену в комплиментах и поблагодарили за отличный совет.
- Блин, офигенный совет! Спасибо
- Прийму до уваги, розумний цей хтось
- Шикарный совет
- Крута, живая фотка
- Гениально!
- Алёна, Вы классная!!!
- Отличный совет, нужно воспользоваться
- Яке класне фото
- Какой интересный подход
- Красотка!
- Прикольный и полезный лайфхак
- Прекрасна
Напомним, ранее Алена Шоптенко раскрыла секреты женственности после рождения малыша.