Сколько страсти и огня: Седокова в чулках и сетчатом белье взбудоражила свадебным фото с мужем

Певица показала горячий кадр с любимым мужем

Анна Седокова на днях тайно вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, и продролжает радовать поклонников горячими фото, но теперь уже с любимым, который, похоже, совсем не против. На странице в Instagram певица опубликовала снимок пикантного свадебного фотосета, на котором позирует в белье и чулках в компании супруга.

На фото артистка отдалась страсти в объятиях любимого. На ней – комплект голубого сетчатого белья и чулки с подвязками, а также мужской пиджак. Янис позирует в белой расстегнутой рубашке и штанах, он обнял жену за шею, притянул к себе, а сам снимок будто сделан за секунду до поцелуя.

"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии", - с юмором подписала она откровенный кадр.

Мнения подписчиков звезды кардинально разделились – одни посчитали фотосет сексуальным и страстным, другие же решили, что подобные фото стоит оставить для семейного альбома и не выставлять на всеобщее обозрение.

Вот такие и должны быть фотосессии. Горячо и прекрасно

Вы огонь

Как же это красиво

Какие секси, а сколько страсти и огня

Шикарно

Ох, как горячо

Обалденные! Красивые!

А к чему такие фото выставлять?

Красиво, но зачем для всех-то?

Анна, ну это слишком

К слову, муж сопровождает Анну всюду и даже приезжает к ней на работу, а также с удовольствием гуляет с детьми и разделяет домашние обязанности.

Напомним, что ранее Анна Седокова рассекретила весомую причину своей поспешной свадьбы с Янисом Тиммой. Она рассказала, что на самом деле заставило пару поспешить с формальностями.