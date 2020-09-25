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Сколько страсти и огня: Седокова в чулках и сетчатом белье взбудоражила свадебным фото с мужем

Новина українською → Пятница 25 сентября 2020 13:47
Сколько страсти и огня: Седокова в чулках и сетчатом белье взбудоражила свадебным фото с мужем Анна Седокова и Янис Тимма (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Lite

Певица показала горячий кадр с любимым мужем

Анна Седокова на днях тайно вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, и продролжает радовать поклонников горячими фото, но теперь уже с любимым, который, похоже, совсем не против. На странице в Instagram певица опубликовала снимок пикантного свадебного фотосета, на котором позирует в белье и чулках в компании супруга.

На фото артистка отдалась страсти в объятиях любимого. На ней – комплект голубого сетчатого белья и чулки с подвязками, а также мужской пиджак. Янис позирует в белой расстегнутой рубашке и штанах, он обнял жену за шею, притянул к себе, а сам снимок будто сделан за секунду до поцелуя.

"Какие муж и жена, такие и свадебные фотосессии", - с юмором подписала она откровенный кадр.

Мнения подписчиков звезды кардинально разделились – одни посчитали фотосет сексуальным и страстным, другие же решили, что подобные фото стоит оставить для семейного альбома и не выставлять на всеобщее обозрение.

  • Вот такие и должны быть фотосессии. Горячо и прекрасно
  • Вы огонь
  • Как же это красиво
  • Какие секси, а сколько страсти и огня
  • Шикарно
  • Ох, как горячо
  • Обалденные! Красивые!
  • А к чему такие фото выставлять?
  • Красиво, но зачем для всех-то?
  • Анна, ну это слишком

К слову, муж сопровождает Анну всюду и даже приезжает к ней на работу, а также с удовольствием гуляет с детьми и разделяет домашние обязанности.

Напомним, что ранее Анна Седокова рассекретила весомую причину своей поспешной свадьбы с Янисом Тиммой. Она рассказала, что на самом деле заставило пару поспешить с формальностями.

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