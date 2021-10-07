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Солистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Италии

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 16:29
Солистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Италии Екатерина Павленко (фото: instagram.com/monokatee)
Автор: Марина Настевич

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на конкурсе "Евровидение", Екатерина Павленко сейчас отдыхает в Италии. Девушка поделилась редким фото в купальнике.

Соответствующий кадр был опубликован в Instagram знаменитости.

На снимке артистка запечатлена в черном бикини с завязками, демонстрируя стройную фигуру. Она позирует, стоя в море на фоне живописного моста через скалы. Фото было сделано в так называемом фьорде Фуроре, что расположен на юге Италии.

Екатерина эффектно смотрит в сторону, повернув голову.

"Время почувствовать что-то особенное", - подписала кадр певица.

Солистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Италии

Еще несколько фото она выложила в разделе сторис.

Солистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в ИталииСолистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в ИталииСолистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в ИталииСолистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Италии

Екатерина Павленко показала яркие кадры с отдыха в Италии (фото: instagram.com/monokatee)

Подписчики засыпали Павленко комплиментами и поинтересовались температурой воды, на что та призналась, что около 17 градусов.

  • Мои глаза словили кайф...
  • Класно, що ви нарешті на відпочинку
  • Солістка українського гурту go_a вирушила до Італії спокушати вокаліста Монескін!!!
  • Красива дівчина на красивому фоні! Нашуміли, тепер можна і відпочити!
  • Якщо мене спитають, шо таке ідеал, я просто покажу це фото
  • Ваууу. Богиня
  • Яка гарна
  • Невероятная просто!
  • Ну как можно быть такой красивой?
  • Не холодно?
  • Скільки прекрасного в одному фото

Напомним, ранее солистка Go_A рассказала правду о своей ориентации.

Также мы писали, что фронтвумен Go_A рассказала о борьбе за собственную жизнь и призналась: был момент, когда смерть казалась неизбежной.

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