Солнечная Наталья Могилевская без белья засветила смелое декольте: могу расслабиться
Певица порассуждала о связи погоды и настроения на душе
Наталья Могилевская умеет получать удовольствие от жизни и наслаждаться каждым ее моментом. Духовные практики и постоянная работа над собой и своим сознанием помогла певице когда-то выйти из глубокой депрессии, и теперь она старается наполнять смыслом и радостью каждый день. Звезда не боится экспериментов, в том числе и с внешностью, ведь не так давно она стала яркой блондинкой и теперь наслаждается своим новым невероятно женственным и сексапильным образом. Так, Наталья опубликовала в Instagram солнечный пикантный кадр и порассуждала над связью погоды и настроения на душе.
Наталья расположилась за столиком у воды с кофе в руках. На ней – брюки молочного оттенка и белоснежная рубашка, под которой нет белья – этот факт выдает смелое декольте. Она мечтательно смотрит в объектив и релаксирует.
"А ваше настроение зависит от погоды? Для меня, например, день кажется особенно чудесным, когда понимаю, что могу расслабиться от рабочих встреч и дел, и насладиться чашечкой кофе, сидя наедине с собой. Еще и солнышко светит. Правда, уже не так греет. Выходите гулять!" - призвала певица ловить последние теплые осенние деньки.
Наталья Могилевская сверкнула смелым декольте (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники оценили красочный атмосферный кадр с Натальей в главной роли.
- Очень красивое фото. Вы прекрасны!
- Вы на фото очень харизматичная и умиротворенная
- Красивое декольте
- Солнечная
- Какая вы очаровательная
- Шикарная
- Фото получилось супер, очень красиво и Наталия тоже
- Чудесная
Напомним, что ранее Наталья Могилевская внезапно заговорила о пластике.
Кстати, Надя Дорофеева раскрыла интересные подробности знакомства с Натальей Могилевской.