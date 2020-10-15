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Солнечная Наталья Могилевская без белья засветила смелое декольте: могу расслабиться

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 09:56
Солнечная Наталья Могилевская без белья засветила смелое декольте: могу расслабиться Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Певица порассуждала о связи погоды и настроения на душе

Наталья Могилевская умеет получать удовольствие от жизни и наслаждаться каждым ее моментом. Духовные практики и постоянная работа над собой и своим сознанием помогла певице когда-то выйти из глубокой депрессии, и теперь она старается наполнять смыслом и радостью каждый день. Звезда не боится экспериментов, в том числе и с внешностью, ведь не так давно она стала яркой блондинкой и теперь наслаждается своим новым невероятно женственным и сексапильным образом. Так, Наталья опубликовала в Instagram солнечный пикантный кадр и порассуждала над связью погоды и настроения на душе.

Наталья расположилась за столиком у воды с кофе в руках. На ней – брюки молочного оттенка и белоснежная рубашка, под которой нет белья – этот факт выдает смелое декольте. Она мечтательно смотрит в объектив и релаксирует.

"А ваше настроение зависит от погоды? Для меня, например, день кажется особенно чудесным, когда понимаю, что могу расслабиться от рабочих встреч и дел, и насладиться чашечкой кофе, сидя наедине с собой. Еще и солнышко светит. Правда, уже не так греет. Выходите гулять!" - призвала певица ловить последние теплые осенние деньки.

Солнечная Наталья Могилевская без белья засветила смелое декольте: могу расслабиться

Наталья Могилевская сверкнула смелым декольте (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники оценили красочный атмосферный кадр с Натальей в главной роли.

  • Очень красивое фото. Вы прекрасны!
  • Вы на фото очень харизматичная и умиротворенная
  • Красивое декольте
  • Солнечная
  • Какая вы очаровательная
  • Шикарная
  • Фото получилось супер, очень красиво и Наталия тоже
  • Чудесная

Напомним, что ранее Наталья Могилевская внезапно заговорила о пластике.

Кстати, Надя Дорофеева раскрыла интересные подробности знакомства с Натальей Могилевской.

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