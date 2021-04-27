Мы все соперницы: участница Холостяк 11 рассказала о дружбе на проекте

После вылета из шоу девушка решила раскрыть некоторые тайны, связанные с ним. Так, на своей странице в Instagram Татьяна рассказала, существует ли дружба на проекте между девушками.

По словам Шевцовой, во время съемок никакой дружбы между учасницами быть не может - ведь они борются за одного мужчину.

"Дружбы на проекте- НЕТ. Вы бы дружили с девочкой, которая флиртует и заигрывает с парнем, который вам нравится? Думаю, нет. На проекте мы все соперницы, боремся за одного мужчину и каждая из нас применяет свои тактики и штучки, чтобы привлечь внимание и соблазнить холостяка", - откровенно заявила она.

Татьяна Шевцова рассказала о дружбе на проекте "Холостяк" (фото: instagram.com/shevtsovatetiana)

Однако дружба может возникнуть позже - после окончания проекта.

"Вы часто видели, как я публично перед камерами защищала Дашу (хоть там не одна я а-ля дружила, но только я могла открыто ответить), она мне близка по духу и мы поддерживали друг друга, кушали вместе, тренировались, жили в одном доме, комнате, номере... Но дружба, как таковая, появилась уже после проекта и с другими девочками тоже. Мы все воспринимаем проект как совместный опыт, и обстоятельства, в которых мы были, сблизили, все-таки два месяца вместе, и сейчас много проводим времени с девочками - посиделки, шашлыки, кальяны. Так что дружба есть, но уже после проекта", - поделилась Таня.

Пользователи сети поблагодарили девушку за искренность и выразили сожаление, что она покинула проект.