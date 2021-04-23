Соскучилась по концертам: Кароль в роскошном платье-халате предложила свежую альтернативу live-выступлению

Тина Кароль недавно порадовала поклонников выпуском свежего мини-альбома "Красиво", а вслед за этим выпустила провокационный клип на песню "Хороший парень" , где предстала в образе… мужчины! Но на этом сюрпризы от поп-дивы для поклонников не завершились.

На YouTube-канале Тины состоялась премьера live performance на песню из нового одноименного альбом звезды - "Красиво".

"Песня "Красиво" особенная, и клип на нее мог быть только таким - это Live performance, живое исполнение с моим бендом. Я соскучилась по концертам, по тому, как песня оживает в моменте. Это не просто студийная запись, Live performance - это звук моего сердца", - рассказала украинская поп-дива.

К слову, live клип "Красиво" станет частью новой сольной программы Тины, премьера которой состоится 25 апреля в эфире 1+1 и 27 апреля на ее YouTube-канале.

По словам режиссера живого концерта клипмейкера Максима Делиергиева, снять такой формат выступления было сверх сложной задачей.

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"Живые инструменты, живой вокал, весь перформанс должен интересно звучать и круто выглядеть с первого и единственного дубля", - пояснил он.

Над оригинальным образом Тины работали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова и стилист певицы Ольга Ревуцкая.

В живом клипе она предстала перед поклонниками в роскошном оранжевом платье-халате с капюшоном с контрастной вставкой и аккуратных лодоках, создающих единый яркий образ.

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