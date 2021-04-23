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Соскучилась по концертам: Кароль в роскошном платье-халате предложила свежую альтернативу live-выступлению

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 12:24
Соскучилась по концертам: Кароль в роскошном платье-халате предложила свежую альтернативу live-выступлению Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тина Кароль недавно порадовала поклонников выпуском свежего мини-альбома "Красиво", а вслед за этим выпустила провокационный клип на песню "Хороший парень", где предстала в образе… мужчины! Но на этом сюрпризы от поп-дивы для поклонников не завершились.

На YouTube-канале Тины состоялась премьера live performance на песню из нового одноименного альбом звезды - "Красиво".

"Песня "Красиво" особенная, и клип на нее мог быть только таким - это Live performance, живое исполнение с моим бендом. Я соскучилась по концертам, по тому, как песня оживает в моменте. Это не просто студийная запись, Live performance - это звук моего сердца", - рассказала украинская поп-дива.

К слову, live клип "Красиво" станет частью новой сольной программы Тины, премьера которой состоится 25 апреля в эфире 1+1 и 27 апреля на ее YouTube-канале.

По словам режиссера живого концерта клипмейкера Максима Делиергиева, снять такой формат выступления было сверх сложной задачей.

Соскучилась по концертам: Кароль в роскошном платье-халате предложила свежую альтернативу live-выступлению

Соскучилась по концертам: Кароль в роскошном платье-халате предложила свежую альтернативу live-выступлению

Соскучилась по концертам: Кароль в роскошном платье-халате предложила свежую альтернативу live-выступлению

Тина Кароль с музыкантами и балетом зажгла под новую песню (пресс-служба)

"Живые инструменты, живой вокал, весь перформанс должен интересно звучать и круто выглядеть с первого и единственного дубля", - пояснил он.

Над оригинальным образом Тины работали fashion-директор Vogue Hong Kong Анна Зюрова и стилист певицы Ольга Ревуцкая.

В живом клипе она предстала перед поклонниками в роскошном оранжевом платье-халате с капюшоном с контрастной вставкой и аккуратных лодоках, создающих единый яркий образ.

Тина без белья в роскошном платье-халате устроила перформанс на сцене

Напомним, что ранее с Тиной едва не случился конфуз во время эфира развлекательного шоу "Липсинк баттл" – она чуть не лишилась платья на глазах у всех.

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