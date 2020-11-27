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Она совершенна: Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой в крошечном бикини

Новина українською → Пятница 27 ноября 2020 22:32
Она совершенна: Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой в крошечном бикини Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Модель покоряет сеть

Белла Хадид - одна из самых очаровательных девушек современности. В прошлом году она даже была признана красавицей номер один во всем мире из-за того, что на ее лицо идеально "села" маска золотого сечения. Тело Беллы также считается эталонным в модельном мире. Стройная, но с формами фигура позволяет одинаково хорошо представлять вещи любого стиля и фасона. Видимо, поэтому младшая Хадид уже давно возглавляет списки самых успешных моделей и становится образцом для подражания миллионов фолловеров. А еще - предметом обожания миллионов мужчин.

Она совершенна: Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой в крошечном бикиниОна совершенна: Белла Хадид похвасталась идеальной фигурой в крошечном бикини

Белла обожает пляжные тусовки (фото: instagram.com/bellahadid)

На своей странице в сети Instagram 24-летняя модель часто делится откровенными фото в бикини, которые только подогревают интерес к ее персоне. Несколько часов назад Белла показала новые кадры, которые всколыхнули сеть.

Снимки Хадид приурочила ко дню рождения своей близкой подруги, также модели Фанни Бурдетт-Донон. Белла собрала массу общих фото в честь такого события. А поскольку красавицы обожают пляжные тусовки, то здесь было несколько фото в откровенных купальниках. На первом из них Белла предстала в белоснежном бикини, а на втором - в леопардовом. С их помощью манекенщица в который раз подчеркнула свои природные данные, собрав массу комплиментов от фолловеров.

Напомним, старшая сестра Беллы Джиджи сейчас с головой ушла в материнство. 25-летняя модель на днях показала новое фото своей малышки дочери.

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