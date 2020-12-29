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Совершенна: Тина Кунаки демонстрирует безупречную фигуру в откровенном купальнике

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 18:32
Совершенна: Тина Кунаки демонстрирует безупречную фигуру в откровенном купальнике Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: Lite

Тина Кунаки в последнее время радует фанатов откровенными фото в купальниках. Иначе и быть не может, ведь молодая супруга Венсана Касселя находится на райских пляжах Рио-де-Жанейро. Сюда вот уже который год знаменитая пара улетает на "зимовку". В этот раз модель подобрала купальник стильный и соблазнительный, а фото решила сделать атмосферным и со смыслом.

Совершенна: Тина Кунаки демонстрирует безупречную фигуру в откровенном купальникеТина заворожила сеть (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тина позирует в бледно-желтого оттенка купальнике, который отлично подчеркнул ее золотистый загар. Стройные ноги, тонкая талия, пышная грудь и точеные руки - Тина постаралась продемонстрировать на снимке сразу все свои достоинства. Важная деталь: ее купальник отлично гармонирует с оттенком пляжных зонтиков, а также шезлонга и, само собой, песка.

"В меду", - написала Кунаки, которая удобно расположилась на пляже, подставив свое безупречное тело солнцу. В ответ Тина услышала невероятное количество комплиментов. Поклонники не могут налюбоваться фигурой жены знаменитого ловеласа и ее умением позировать. Что ж, модель действительно постаралась!

Ранее мы писали, что Тина Кунаки показала обнаженное тело на жарком фото с пляжа.

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