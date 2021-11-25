Мы совершили ошибку: Канье Уэст выразил желание вернуть Ким Кардашьян

Пока Ким Кардашьян наслаждается (или делает вид) новыми отношениями с молодым актером Питом Дэвидсоном , Канье Уэст продолжает высказываться в сети о своих чувствах к экс-супруге.

По крайней мере, об этом сообщают инсайдеры. На недавнем благотворительном мероприятии рэпер заявил, что он признает ошибки и надеется все исправить.

"Мы совершали ошибки. Я совершал ошибки. Делал то, что неприемлемо для мужа. И делал это публично. Но здесь и сейчас я хочу заявить, что собираюсь измениться. Я не позволю реалити-шоу или телеканалам писать рассказ о нашей семье. Я священник в моем доме", - заключил Канье и продолжил. - Если враг сможет разделить Кимье, то многие семьи будут считать это чем-то нормальным. Однако когда бог все же объединит Кимье, пары по всему миру окажутся под влиянием этого". Эти слова были расценены поклонниками как желание вернуть свою супругу.

Ким Кардашьян отошла от скандального развода (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, такие новости уже неоднократно появлялись в сети, однако позже сам рэпер их опровергал появлением на людях с молодой девушкой.