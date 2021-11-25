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Мы совершили ошибку: Канье Уэст выразил желание вернуть Ким Кардашьян

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Четверг 25 ноября 2021 19:18
Мы совершили ошибку: Канье Уэст выразил желание вернуть Ким Кардашьян Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Пока Ким Кардашьян наслаждается (или делает вид) новыми отношениями с молодым актером Питом Дэвидсоном, Канье Уэст продолжает высказываться в сети о своих чувствах к экс-супруге.

По крайней мере, об этом сообщают инсайдеры. На недавнем благотворительном мероприятии рэпер заявил, что он признает ошибки и надеется все исправить.

"Мы совершали ошибки. Я совершал ошибки. Делал то, что неприемлемо для мужа. И делал это публично. Но здесь и сейчас я хочу заявить, что собираюсь измениться. Я не позволю реалити-шоу или телеканалам писать рассказ о нашей семье. Я священник в моем доме", - заключил Канье и продолжил. - Если враг сможет разделить Кимье, то многие семьи будут считать это чем-то нормальным. Однако когда бог все же объединит Кимье, пары по всему миру окажутся под влиянием этого". Эти слова были расценены поклонниками как желание вернуть свою супругу.

Мы совершили ошибку: Канье Уэст выразил желание вернуть Ким КардашьянКим Кардашьян отошла от скандального развода (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, такие новости уже неоднократно появлялись в сети, однако позже сам рэпер их опровергал появлением на людях с молодой девушкой.

Ранее мы писали про новинку от Ким Кардашьян, которая сделает фигуру просто совершенной.

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