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Совсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлуки

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Четверг 03 февраля 2022 09:28
Совсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлуки Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес украсила обложку специального выпуска The Love Issue издания People. Звеза сцены и кино не только продемонстрировала модные образы, но и выдала массу личных тайн.

В частности, рассказала, как изменился ее возлюбленный Бен Аффлек за годы, проведенные порознь.

52-летняя Дженнифер и 49-летний Бен Аффлек в прошлом году возобновили отношения, которые строили около 18 лет назад. В прошлом пара чуть было не пошла под венец. Но свадьба так и не состоялась. Теперь Лопес и Аффлек наверстывают упущенное время, стараясь проводить его вместе. И хотя о бракосочетании говорить рано, но второй шанс, который им дала судьба, они упускать не намерены.

Совсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлукиСовсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлукиСовсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлукиСовсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлукиСовсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлукиСовсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлуки

Дженнифер Лопес для People (фото: instagram.com/jlo)

Артистка призналась, что она безмерно счастлива, что судьба вновь свела их. И она готова трудиться над отношениями, чтобы сохранить их.

"Мы стали старше, умнее, опытнее, мы занимаемся разными вещами, у нас есть дети. Нам следует быть очень внимательными по отношению ко всем жизненным аспектам. Это такое прекрасное время для всех", – сказала Лопес в интервью.

Совсем не то, что было: Дженнифер Лопес рассказала, каким стал Бен Аффлек за годы разлуки

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек ценят друг друга еще больше (фото: Getty Images)

Джей Ло подчеркнула, что нынешние отношения очень отличаются от романа в начале нулевых. "Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком – редкая возможность. И мы не принимаем это как должное", – добавила певица.

А сам Аффлек, оказывается, изменился кардинально. "Я так горжусь им. Бен стал достойным мужчиной, я наблюдала за ним издалека. Быть честными друг с другом и любить – вот основа всего", – заявила певица, что он – идеальный партнер и отец.

Напомним, предыдущую обложку актрисы раскритиковали за чрезмерный фотошоп.

Ранее мы писали, что ugly shoes вновь на пике популярности.

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