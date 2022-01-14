Сойти с ума навсегда: Дорофеева удивила внешним видом в Мексике и неожиданной компанией

Надя Дорофеева и Владимир Дантес отдыхают в экзотической Мексике , в древнем Тулуме. Пара выбрала для зимних каникул именно это направление по совету Потапа и Насти Каменских. Вова и Надя открывают для себя новую экзотическую страну, которая не перестает их удивлять.

На свежих фото в Instagram Дорофеева прогулялась по пляжу "сказочном" платье за 6 450 грн. И показала, в каком уникальном месте побывала, а также кого встретила на местной вечеринке.

Надя вышла в легком льняном белоснежном платье свободного кроя от украинского бренда Sleeper. К слову, в одежде от дизайнеров можно увидеть мировых звезд: Кэти Перри, Кортни Кардашьян, Кристен Белл, Эмму Робертс, Бри Ларсон и других.

Надя Дорофеева прогулялась по пляжу в платье от украинского бренда (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Свой образ она дополнила классическими кедами, а на голову надела бейсболку.

"На свидание", - оставила короткую подпись под снимками певица.

Скриншот: the-sleeper.com

Не все поклонники по достоинству оценили образ певицы. Некоторые сделали ей замечание касательно обуви, другие же сравнили с главной героиней сериала "Дикий ангел" - одновременно дерзкой и нежной Милагрос в исполнении актрисы Натальи Орейро.

В кедах?

Очень люблю, как ты одета всегда… самая крутая из всех

У меня нет слов... Ты просто ангел

Какая женственная

Немного не понимаю, зачем кроссовки на пляже?

В кедах по песку?

В кедах на свидание?

Загадочная

Чолито/Милагрос из Дикого ангела

Также Надя и Вова побывали в AZULIK Uh May в Тулуме - уникальном центре искусств, пронизанном культурой майя. Посещение этого места певец назвал "эстетическим оргазмом".

Владимир Дантес показал фото из необычного Центра в Тулуме (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Надя же успела походить по Центру босиком в коротком свободном льняном платье и накидке, подписав атмосферное фото: "сойти с ума навсегда".

Надя и Вова впечатлены поездкой в Тулум (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

К слову, в ночном клубе Тулума звездная парочка встретила свою подругу – российскую ведущую и блогера Настю Ивлееву. Друзья вместе отдохнули под зажигательные клубные ритмы и насладились вкусными коктейлям и приятным общением.

Владимир и Надя зажгли в компании Насти Ивлеевой (фото: instagram.com/vladimirdantes)