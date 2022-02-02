"Сожалею о причиненной боли": Вупи Голдберг угодила в скандал

Вупи Голдберг была отстранена от участия в программе "The View" из-за ее неоднократных заявления в эфире о том, что Холокост был "не связан с расой".

"Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неправильные и оскорбительные комментарии", - заявил президент ABC News Ким Годвин. "Хотя Вупи извинилась, я попросил ее подумать и узнать о влиянии ее комментариев. Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами", - добавил он.

Во время обсуждения в ток-шоу неоднозначного решения школьного совета Теннесси в этом месяце исключить "Маус", графический роман Арта Шпигельмана о Холокосте, получивший Пулитцеровскую премию, из программы восьмого класса, Голдберг заявила, что Холокост был "не о расе. Речь идет о бесчеловечности человека по отношению к человеку" и о том, что в нем участвовали "две группы белых людей".

Известные еврейские организации, в том числе Мемориал Освенцима, раскритиковали Голдберг.

В понедельник вечером Голдберг выступила с заявлением, в котором принесла извинения. "Еврейский народ во всем мире всегда имел мою поддержку, и она будет всегда. Я сожалею о причиненной мною боли", - написала она.