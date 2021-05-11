Спасибо за чудо: Горбунов растрогал нежностью с Осадчей на яхте
Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят незабываемое время в Турции с сыночком Иваном. Счасливая семья релаксирует у моря, рассекает на яхте, наслаждается местными достопримечательностями и природой, а также не забывает делиться своими фотовечатлениями.
Ведущий разместил в Instagram солнечное, полное счастья селфи с женой.
Катя и Юрий запечатлены крупным планом на яхте. Катя обнимает мужа и они оба смотрят в камеру и счастливо улыбаются, закатное солнце играет на их лицах.
"Дякую тобі, кохана, за чудо!" - подписал фото Юрий. Он добавил к тексту пару хэштегов, среди которых был #ждемребенка.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Турции (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники ринулись поздравлять супругов и не могли ними налюбоваться.
- Желаю Вам хорошенькую девочку
- Любовь увеличивается!
- Очень красивые
- Вы супер
- Поздравляем, самая красивая пара нашего шоу-бизнеса
- Вы чудесная пара
- Это прекрасно
- Вы хорошая и гармоничная пара
- Катя, Вам беременность очень идет. Вы светитесь будто ангел
К слову, Юрий как-то проговорился, что мечтает о дочке. Похоже, Катя готова воплотить его мечту в реальность – многие поклонники звездной пару считают, что они ждут именно девочку.
Кстати, Юрий отлично умеет водить яхту – в июне прошлого года он похвастался тем, что стал шкипером. Вместе с женой и сыном они неоднократно катались по Днепру, и ведущий уверено ощущал себя за штурвалом. Судя по всему, пара взяла на прокат яхту и колесит вдоль турецкого побережья, а Юрий и сам не прочь время от времени побыть за рулем.