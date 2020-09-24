ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Спать некогда: Alyosha показала семейную прогулку с тремя детьми

Новина українською → Четверг 24 сентября 2020 17:29
Спать некогда: Alyosha показала семейную прогулку с тремя детьми ALYOSHA с мужем (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

С появлением дочки Маши семейству скучать точно некогда

Певица Alyosha и ее муж Тарас Тополя не так давно стали многодетными родителями - в августе артистка родила дочь Марию, также они воспитывают двоих сыновей, Романа и Марка. Исполнительница охотно рассказывает о малышке и о том, как изменилась их жизнь с ее появлением.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась трогательным видео, сделанным на семейной прогулке на улице со всеми тремя детьми. В ролике фронтмен группы "Антитела" заботливо катит коляску с новорожденной Машей, пока Alyosha играет с сыновьями в самолетики.

"Прогулянка усією сім’єю. Поки татко слідкує за донечкою, ми зі старшими граємось у літачки) Спати ніколи", - поделилась с поклонниками певица.

Фолловеры пришли в умиление от такой картины и оставили этому очаровательному семейству много теплых слов в комментариях.

  • Коли татусі гуляють з візочками це завжди дуже мило
  • Прямо заряджають позитивом від ваших світлин, ви дуже чарівна сім'я! Щастя вам
  • Ви чудові
  • В этом и есть счастье !
  • Ви дуже класні
  • Классс, які ви класні
  • Татко зайнятий . Татко гуляє з маленькою принцесою
  • Це чарівно
  • Нiчого, ще трошкi i буде легше, здоров'я вам
  • Прекрасные

Ранее Alyosha впервые рассказала о новорожденной дочери и призналась, что с мальчиками было хуже.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Alyosha дочь
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине