Спецвыпуск гипершоу "Маска": DZIDZIO готовит невероятное новогоднее выступление

DZIDZIO на специальном выпуске популярного шоу "Маска" в канун Нового года предстанет перед зрителями в необычном образе с особой изюминкой.

Артист подготовил для праздничной "Новогодней МАСКИ", которая выйдет на канале "Украина" как раз "под елочку", яркое выступление в кооперации с известными масками.

Для выхода на сцену для номера певец выбрал особый наряд: яркую красную шубу, которую подчеркивает искусственный желтый мех с черными вкраплениями.

Довершили праздничный образ DZIDZIO черная фуражка с черными камнями и модные очки с черепами и камнями.

Новогодний образ DZIDZIO для выступления на шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Но так я появился тут неспроста. На сцене буду петь "Зимняя сказка" - прошу зрителей учить слова и будем зажигать вместе!" - рассказал артист.

Вместе с DZIDZIO на специальном выпуске в его номере будут также маски Ворон, Буйвол, Кажан, Жабеня, Вовк, Лев и Винова краля. Все они получат подарки и зажгут в веселом танце.

Говоря о своем солидном стаже звездного детектива - 2 сезона - певец признался, что очень подружился с коллегами, и порой у них возникают забавные ситуации: "Нам тут так хорошо вместе - постоянно балуемся и поддерживаем друг друга".

Михаил Хома DZIDZIO - звездный детектив шоу "Маска" (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Вот, например, сегодня - мне в этом наряде уютно и тепло, а Настя Каменских замерзла и начала греться об меня, в рукава сунула ручки. Так я и не против, говорю: "Грейся, моя маленькая". Так я здесь как в сауне. Но Потапу нечего переживать! Я грею нормально - без всяких дурацких моментов", - улыбается DZIDZIO.

На спецвыпуске шоу "Новорічна МАСКА на каналі "Україна", которое выйдет 31 декабря в 20:00, помогать постоянным детективам отгадывать знаменитостей под масками будут их звездные гости. Среди них:

певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Даша Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева...

...фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блоггер Олег Машуковский, шоумен JULIK...

...а также известные ведущие канала "Украина" Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Для новогоднего шоу "Маска" DZIDZIO подготовил особый номер (фото: пресс-служба телеканала "Украина")