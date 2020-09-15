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Сплошная идиллия: Лилия Ребрик с мужем показали шалости в бассейне

Вторник 15 сентября 2020 20:37
Сплошная идиллия: Лилия Ребрик с мужем показали шалости в бассейне
Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Ведущая показаала, как наслаждается теплыми деньками на даче

Лилия Ребрик используют каждую свободную минутку, чтобы побыть с семьей. В своем плотном графике она находит место для общения с мужем Андреем Диким и детьми – Полиной и Дианой. Так, счастливое семейство проводит много времени на природе, а в жаркие дни резвится в бассейне у дома на дачном участке. Лилия опубликовала на странице в Instagram летнее фото с мужем, на котром они резвятся в воде.

Теледива предстала с голубом купальнике монокини. Муж держит ее на руках, а прямо в камеру летят брызги воды. Счастливые супруги смеются и резвятся словно дети.

"Літо! Не йди... Цікаво, хто був на морі цього дивного 2020-го літа?" - поинтересовалась ведущая, которая не рискнула ехать отдыхать на курорт и провела теплый сезон на любимой даче за городом.

Сплошная идиллия: Лилия Ребрик с мужем показали шалости в бассейне

Лилия Ребрик с мужем наслаждаются теплыми днями на даче (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Оказалось, что среди ее подписчиков немало тех, кто отдохнул на море или живет рядом с ним, и они с удовольствием делились впечатлениями от отпуска и делали комплименты паре.

  • Какая вы классная пара
  • Ви круті
  • Классное летнее фото – освежающее
  • Одно из самых лучших фото!

Скриншот комментариев

В InstaStories пара показала больше совместных снимков, а также поделились кадром, на котором маленькая хозяйственная Полина поливает цветы на клумбе.

Сплошная идиллия: Лилия Ребрик с мужем показали шалости в бассейне

Сплошная идиллия: Лилия Ребрик с мужем показали шалости в бассейне

Лилия Ребрик показала дачные будни (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что ранее Лилия Ребрик рассказала о ссорах с мужем и своем взгляде на отношения в паре.

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