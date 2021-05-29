Сплошное счастье: Потап и Настя Каменских устроили веселые "покатушки" в центе Киева

Потап и Настя – занятые и востребованные артисты , поэтому времени на расслабленное вреямпровождение вдвоем у них остается не так уж много. Они стараются провести его весело, с толком и хорошим настроением. Так, в выдавшийся редкий совместный выходной звездная семья решила провести с пользой.

В подтверждение этому Настя показала в Instagram счастливые фото в компании самых любимых людей.

Настя с Потапом и лучшей подругой, дизайнером Анной Андрийчук отправилась на прогулку по центру Киева. Веселая компания облюбовала Мариинский парк. Настя и Аня прихватили электросамокаты, а также веселились и позировали на камеру.

Певица предпочла удобную и стильную повседневную одежду – лосины и парку расцветки хаки. Она приподняла волосы и собрала их в высокий хвост. Потап же выбрал пастельную гамму – бежевая куртка, удобные спортивные шорты и дополнил расслабленный лук шляпой.

"И пусть весь мир подождет! Какой выходной! Сплошное счастье", - поделилась своим замечательным настроением Настя.

Потап с Настей и ее подругой устроили "покатушки" в самом сердце столицы (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники тут же отреагировали на веселый фотосет неунывающей компании.

Просто невероятно крутые

Классные

Шикарные

Класс! Какие вы клевые. Обожаю такие выходные

Вы такие молодцы, приятно смотреть

Класснючие! Сплошной позитив, сплошная красота!

Какие же вы классные, позитивные любимые стиляги

Банда

Потап также разместил на своей странице одно из забавных фото с женой и подругой семьи. "Покатушки. Скоро день Киева и я, как амбасадор столицы, приготовил песню в новом альбоме", - воспользовался случаем для анонса рэпер. "Клевые покатушки", - заверили в комментариях к посту мужа Настя.