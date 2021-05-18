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Отличный результат: соблазнительная Ким Кардашьян похвасталась подтянутой фигурой

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Вторник 18 мая 2021 17:28
Отличный результат: соблазнительная Ким Кардашьян похвасталась подтянутой фигурой Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян сделала пару новых снимков с берега океана. Правда, в этот раз ее образ был спортивным.

Звезда запостила фото у себя в блоге, порадовав фанатов стройной и подтянутой фигурой.

Ким Кардашьян в последнее время заметно постройнела. Звезда упорно занимается со своим тренером в спортзале и отрегулировала питание. Результат не заставил себя ждать: тонкая талия, подтянутые бедра, точеные руки… В такой форме грех не позволить себе очередной откровенный наряд.

Отличный результат: соблазнительная Ким Кардашьян похвасталась подтянутой фигуройОтличный результат: соблазнительная Ким Кардашьян похвасталась подтянутой фигуройКим Кардашьян в отличной форме (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким надела крошечное бикини белого цвета, а также красный топ - укороченный вариант олимпийки с полосами на рукавах. Волосы Ким распустила, слегка взбив их, а от макияжа практически отказалась. К слову, многодетная мама без макияжа выглядит очень привлекательно и всегда собирает массу комплиментов своему натуральному виду.

"Застрявшая", - написала Ким под фото, где постаралась себя показать во всей красе, стоя в воде полубоком. "Кто это тут такой красивый?", - не удержалась одной из первых младшая сестра Ким Хлое. К ней присоединились и остальные фолловеры, которые похвалили форму Ким и назвали "спортивной малышкой".

На днях Ким показала милые фото младших детей от своего экс-мужа Канье Уэста.

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