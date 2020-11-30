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Где справедливость: фанаты Санты Димопулос устроили скандал из-за "заниженных оценок" на "Танцах со звездами"

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 10:30
Где справедливость: фанаты Санты Димопулос устроили скандал из-за "заниженных оценок" на "Танцах со звездами" Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos/)
Автор: Lite

Звезда сделала трогательный пост

Танцы со звездами 2020 суперфинал состоялся 29 ноября на телеканале "1+1". Третье место на проекте заняла Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В итоге Санта Димопулос и Юлия Санина боролись за первое место. Оценки судей добавили к количеству голосов от телезрителей. Победу одержала Санта Димопулос и Макс Леонов, именно они удостоились кубка. При этом Санта отдала кубок Юлии, заявив, что Санина заслужила этот кубок, поскольку ранее она никогда не танцевала и добилась потрясающих результатов на танцевальном шоу.

Но страсти вокруг шоу продолжают кипеть. Санта Димопулос выставила в своем микроблоге нарезку из суперфинала проекта - и фанаты устроили в комментариях "разборки". По их мнению, это несправедливо, что голоса разделились, ведь их любимица - лучшая, а пара Санта Димопулос и Макс Леонов - без сомнений, танцевали, как настоящие профи, оставив конкурентов далеко позади.

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