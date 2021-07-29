Срочно купить: Барбара Палвин демонстрирует роскошное тело в трендовом купальнике

Барбара Палвин, которая недавно отправилась в Грецию, вновь порадовала жарким контентом. Популярная модель продемонстрировала свое роскошное тело в трендовом купальнике этого летнего сезона.

Барбара прихватила с собой несколько купальников, как сплошных, так и раздельных, чтобы ничто не мешало загорать. Все они в этом сезоне актуальны. Но последний - просто мастхэв для тех, кто хочет стильно выделиться на пляже.

Барбара Палвин в модном купальнике этого лета (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Купальник из блестящей ткани розового оттенка состоит из трусиков с высокой посадкой, украшенных вырезом. А также ассиметрично скроенного топа с одной бретелькой. Модель от Revolve можно приобрести примерно за 2500 грн, но подобные есть во многих более демократичных брендах.

Из аксессуаров модель взяла только шляпку. Барбара позирует в бассейне с бирюзовой водой на фоне моря и выглядит просто фантастически, как отметили ее многочисленные фанаты - сейчас на ее странице более 16 миллионов фолловеров.