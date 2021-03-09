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Срочно повторить: Ким Кардашьян показала самый модный маникюр весны

Новина українською → США, Вторник 09 марта 2021 17:26
Срочно повторить: Ким Кардашьян показала самый модный маникюр весны Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян готовится представить миру новую линию собственного бренда Skims. Звезда сама примерила новый комплект.

Фото Ким запостила в своем блоге, привлекая фанатов за покупками.

Ким Кардашьян показала новое фото, которое точно привлечет к ее бренду еще больше внимания. Звезда показала, как готовится к съемке, позирую в собственной гримерке. Она надела бледно-розовое белье, а также объемный пиджак. Выглядит Ким она стильно и соблазнительно.

Срочно повторить: Ким Кардашьян показала самый модный маникюр весныКим в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В макияже Ким выбрала приглушенные оттенки, которые отлично сочетались с ее цветотипом. А волосы распустила, уложив на прямой пробор. Изюминкой кадра также стал и маникюр знаменитости. Ким выбрала в этот раз заостренные к краю ногти ярко-красного цвета. С внутренней стороны они были покрыты бледно-розовым лаком. Это придает яркому маникюру нежную нотку и делает вид рук ухоженным. Такой прием можно смело брать на вооружение этой весной.

В качестве подписи она оставила эмодзи в виде поцелуя, а в ответ получила массу комплиментов. Соблазнительная и стильная, Ким по-прежнему задает тренды.

Ранее мы писали, что Ким примерила стильный образ от Givenchy.

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