"Сродни смерти": Приходько вспомнила о жутких комплексах из-за родителей

Анастасия Приходько решила быть с поклонниками до конца откровенной, поэтому делится самым сокровенным о себе, рассказывает ледянящие душу истории из жизни, которые закалили артистку, но и породили массу комплексов. Дошло до того, что певица даже хотела сменить пол , а также лежала в специализированной лечебнице. Теперь Приходько решила подробнее рассказать, как родители своими неосторожными высказываниями посеяли в ней комплексы и непринятие себя.

Мама певицы делала ей замечания насчет ее внешности, которые ранили артистку и породили комплексы. Она говорила Насте, что у нее узкие глаза и улыбаться ей не стоит, да и улыбка ее не слишком искренняя.

"Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтоб выглядеть красивой и короткое платье, из-за которого бабушка назвала меня профурсеткой. Ну, вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое - сродни смерти", - поделилась своими подростковыми переживаниями Анастасия.

Анастасия Приходько рассказала о комплексах, родом из юности (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Она призналась, что никогда не слышала от родителей в свой адрес комплиментов – признания, что она красивая или хотя бы симпатичная. Это оставило отпечаток на восприятии Анастасии, и она дала себе личное обещание.

"Первое, что я решила, если я когда-нибудь буду воспитывать девочку, - она для меня будет самой лучшей!" - отметила артистка.

Второй мыслью юной Насти стало желание… сменить пол! "Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка и вуаля! Тем более, тогда были популярны Джони Дэпп, ДиКаприо, Клуни и мне казалось, что мужчиной быть полегче", - привела аргументы звезда.

Анастасия сделала признание о пережитом негативном жизненном опыте (фото: instagram.com/prykhodko_official)

До сих пор при воспоминании о тех временах у певицы бегут по телу мурашки. Но затем произошло событие, которое перевернуло мир юной растерянной Насти с ног на голову и заставило ее поверить в себя и раскрыть свою женственность, ощутить привлекательность. Мальчик по имени Юра сумел отвлечь певицу от тягостных мыслей.

"На красной спортивной тачке, в белой майке, похож на вечно страдающего Иглесиаса, с красивой фигурой. Ну, какой школьнице может не понравиться? И я поняла, что на меня, в старой одежде, короткой стрижке и с унылым лицом хрен он обратит внимание! Именно благодаря ему я поняла, что я самая красивая! И до сих пор, слушая песню Стинга "desert rose”, я невольно вспоминаю Юру на красной спортивной тачке. И свои юные 17 лет", - призналась романтичная артистка.