Я стала заложником экрана: Аlyona Аlyona заявила об уходе из Instagram
Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поразила поклонников неожиданным заявлением - по словам звезды, она стала слишком зависима от телефона и соцсетей и проводит там очень много времени, поэтому пришла пора это изменить.
На своей странице в Instagram артистка сообщила, что решила покинуть эту социальную сеть. Правда, только частично.
Алена сопроводила публикацию оригинальным фото - она запечатлена перед большим экраном в форме телефона, из которого рука затягивает петлю на шее артистки. Кадр получился весьма тематическим и остросоциальным.
Знаменитость призналась, что тратит на интернет и смартфон слишком много времени: в среднем по 5 часов в день.
"Я покидаю Инстаграм. Не 100%, но частично. Мне еженедельно телефон присылает сообщение о том, сколько я в среднем трачу экранного времени в день. В последнее время я перевалила за 5 часов в день. И для меня это действительно критично, потому что я чувствую, как моя спина, шея и зрение постоянно в режиме просмотра телефона и это не нормально", - написала Alyona Alyona.
Рэперша отметила, что много времени в Instagram и Tik Tok у нее уходит на общение с подписчиками. При этом она все равно не успевает отписывать всем, а только где-то 60%.
"Но все равно, разгребая постоянно свой директ, давая людям информацию, о которой меня спрашивают, общаясь с ними, разделяя с ними их эмоции, я получаю удовольствие и в то же время отдаю энергию. И очень часто под конец рабочего дня я чувствую себя бессильной", – призналась артистка.
Она добавила, что часто события из жизни сразу же пытается трансформировать для соцсетей. И в результате забывает места, где путешествовала, сути встреч и т.п., так как сосредоточена на телефонной съемке.
Alyona Alyona заявила, что абсолютно уходить из Instagram не хочет, ведь ей важна и интересна связь с аудиторией. Но ограничивать время там иногда полезно.
"Но когда я была в Луцке 10 дней, я минимально привлекалась к Instagram и большинство времени посвятила музыке. Я вспомнила, как это круто – творить", – написала звезда.
Савраненко добавила, что "стала 100% заложником экрана телефона", поэтому приняла решение проводить в сети меньше времени и давать меньше контента, но более качественного.
Alyona Alyona решила уйти из Instagram (фото: facebook.com.alyona alyona official)
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