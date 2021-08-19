Стало известно имя нового претендента на сердце Холостячки 2: ради новой любви решился на развод

Интриги вокруг популярного шоу "Холостячка 2" продолжают набирать обороты. Проект стартует только осенью: главной героиней его станет певица Злата Огневич. За ее сердце будут бороться самые успешные мужчины Украины, имена которых до старта проекта телеканал не раскрывает. Тем не менее, уже сейчас удалось выяснить, кто будет претендовать на сердце красавицы.

Ранее мы писали про первых двух участников проекта . А теперь рассказываем о третьем.

Сейчас подходит к концу съемочный процесс "Холостячки 2". Уже осенью начнется самое романтичное шоу, в котором Злата будет выбирать себе мужчину. По инсайдерской информации, одним из явных фаворитов девушки станет популярный украинский психолог и блогер Роман Свечкоренко.

Роман - популярный психолог (фото: instagram.com/svechkorenko)

Роман Свечкоренко - достаточно известная личность на просторах сети. За его блогом об отношениях "простыми словами" следит около 100 000 человек. В постах Роман поднимает важные вопросы: от дружбы до взаимоотношений между мужчиной и женщиной, построении здоровых отношений и умении сделать правильный выбор.

И любящий отец (фото: instagram.com/svechkorenko)

Что известно о Романе? Он любит активный образ жизни и спорт, много времени уделяет своему развитию, постоянно чему-то обучается. Также Свечкоренко не может представить себе жизнь без семьи и близких. Как стало известно, до недавнего времени Роман был женат. Только в начале этого года он решился подать на развод. Вполне возможно, что к такому шагу его подтолкнула новая любовь в лице Златы Огневич.

В блоге Романа можно найти массу фото с дочерью Мией, которой в этом году исполнилось 7 лет. Молодой отец не упускает возможности признаться малышке в любви и дать ей напутствие на будущее. Что ж, это говорит о прекрасных мужских и отцовских качествах. Но лучше узнать парня телезрители смогут только осенью.