Стало известно, остался ли "Холостяк 11" с победительницей: все секреты проекта

В прошлую пятницу, 22 мая, отгремел финал проекта "Холостяк 11" . Поклонники проекта с замиранием сердца ждали кого же выберет Михаил Заливако – Юлию "Зайку" или Анну Богдан. После того, как стало известно имя избранницы главного героя, соцсети буквально взорвались от активного обсуждения решения Михаила.

У поклонников возникла масса вопросов, ответы на которые они услышали на пост-шоу, которое вышло в эфир на канале СТБ в пятниуцу, 28 мая.

На программе появились участницы проекта, а также "холостяки" последних трех сезонов – Михаил, Макс Михайлюк и Никита Добрынин с женой Дариной Квитковой. Также в студию пришла победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова.

Но зрителям было интересно, как же сложилась жизнь финалисток "Холостяка 11" и остался ли Михаил со своей избранницей.

Так, в студию пришла Розали. По словам девушки, какое-то время они с Михаилом переписвались, но она быстро поняла, что общение исключительно дружеское. Сердце певицы и модели сейчас свободно.

Одной из основных интриг был вопрос, как сложилась судьба полюбившейся зрителям финалистки Юлии "Зайки".

Юлия "Зайка" призналась, как сложилась ее жизнь после проекта (фото: instagram.com/holostyakstb)

После финала девушка и Михаил не виделись. Она не искала с ним встречи. "Для меня эта история закончена", - резюмировала Юлия.

"У меня были сильные чувства. Это не может пройти за неделю и за месяц. Надо время. Я проживаю эту боль. Сейчас мне немножко легче", - честно призналась девушка.

Михаил рассказал, были ли у него чувства к Юле и почему он вернул ее на шоу в девятом выуске проекта.

Юлия до сих пор переживает боль расставания (фото: instagram.com/julz_seven)

"У меня были чувства к Юле. Но со временем я перестал понимать ее, мы отдалялись На момент ее возвращения, мои чувства никуда не ушли. Я дал себе шанс попробовать еще раз. Мне тогда казалось, что все будет как я думал", - признался бизнесмен.

"Я благодарен за то, что у нас было на проекте", - обратился "холостяк" к Юле.

Девушка уже успела сняться в сериала "Крепостная", а также запустила личную линию одежды - деньги от продаж пойдут на благотворительность.

Что касается победительницы проекта и главного холостяка страны, то пара осталась вместе.

"Вечером мы поехали в ресторан на берегу моря и там провели наш вечер. Наш первій вечер без камер. Много общения было очень" - признались Анна и Михаил.

Михаил Заливако и Анна Богдан остались вместе после проекта (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Михаил и Аня никак не могли наговориться, оставшись наедине - они могли легко общаться до 4-5 утра.

Влюбленные съехались быстро - по прилету в Киев они начали присматривать общую квртиру. Буквально через неделю пара уже жила вместе.

"Первое утро. Миша мне говорит: "Что ты хочешь на завтрак?" Меня об этом никогда не спрашивали. Какие Миша готовит вкусные блинчики!", - призналась девушка.

Аню раздражает, когда где-то лежат вещи, ведь девушка любит порядок. Мишу это даже забавляет.

Влюбленніе через неделю после окончания проекта стали жить вместе (фото: instagram.com/holostyakstb)

Период, когда пара не могла появляться вместе на людях, их сблизил. В режиме конспирации они провели более двух месяцев. Поздно вечером они могли иногда позволить себе прогуляться - спрятавшись за капюшоном и масками. Пара даже инкогнито летала в Турцию на отдых.

В реальной жизни влюбленные не разочаровались в друг друге, а только укрепились в своем выборе.