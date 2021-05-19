Станет бабушкой? 18-летний сын Виктории Бекхэм показал "беременное" фото своей девушки

Не только старший брат Дэвида и Виктории Бекхэм, 22-летний Бруклин, решил устроить свою личную жизнь. 18-летний Ромео не отстает, а может, и перегоняет своего брата.

Так, новые фото в блоге парня, где он позирует со своей девушкой, заставили сеть подумать, что она беременна.

18-летний Ромео опубликовал в Instagram новый пост, где он позирует вместе со своей девушкой - моделью Мией Реган, с которой в отношениях уже больше двух лет. На фотографиях Ромео и Мия нежно обнимаются перед зеркалом. Девушка одета в джинсы и розовый свитшот, оголивший ее живот. Он и стал предметом разговоров.

Ромео со своей девушкой (фото: instagram.com/romeobeckham)

Поскольку Мия не постаралась (а может, и не смогла) втянуть животик, фанаты тут же заподозрили ее в беременности. "Она беременна?", "Поздравляю, Ромео. Вижу, что она беременна", "Вы тоже это видите"?", "Родители!", "Она что - беременна?", - пишут паре фолловеры под постом. Влюбленные не стали отвечать на них. Что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Возможно, бывший футболист Дэвид и дизайнер Виктория вскоре станут дедушкой и бабушкой?