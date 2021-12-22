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Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 07:33
Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото) Маша Ефросинина и 10 лет назад зачаровывала всех красотой (коллаж Lite)
Автор: RBC.UA

Маша Ефросинина начала телекарьеру, когда ей было 19 лет. Энергичная девушка прославилась не только четкой дикцией и харизмой, а еще и яркой эффектной внешностью в духе "кровь с молоком". Сложно представить, но в начале карьеры миниатюрная фигура Ефросининой была пухленькой.

Но в том и феномен ведущей – с годами она становилась только красивее. Вскоре после того как Маша обрела первую популярность, она стремительно похудела.

И хотя этот момент был связан с определенными проблемами со здоровьем, у него был и позитивный аспект: ситуация подтолкнула Машу полностью поменять образ жизни.

Сегодняшняя Ефросинина – олицетворение успешной во всех планах женщины, которая обладает безупречной внешностью, тонким вкусом и умением себя подать. И Маша убеждена – такой результат могут дать только правильно построенная система питания, ухода и гармонии с собой.

"Питаясь осознанно, можно выглядеть в 40 лет лучше, чем в те же 20 – и я яркий тому пример, но мне потребовались годы, чтобы изменить свои привычки", – рассказывает Маша.

В блоге сети Instagram Маша часто рассказывает о своем опыте и делится советами. А также наглядным примером доказывает, как отражаются на внешности здоровые привычки: фото своей идеальной фигуры звезда регулярно выкладывает в сеть.

Так что предлагаем вспомнить, какой была Маша в начале пути и убедиться, что ее советы действительно работают!

Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)Становится только красивее: как выглядела Маша Ефросинина 10 лет назад (уникальные фото)

Маша Ефросинина и 10 лет назад зачаровывала всех красотой (коллаж Lite)

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