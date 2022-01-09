Становится жарко: Дорофеева похвасталась стальным прессом и точеной фигурой в бикини
Надя Дорофеева вместе с мужем Вадимиром Дантесом впервые отдыхают в Мексике и открывают для себя эту страну. К слову, они отправились туда по совету своих друзей Насти Каменских и Потапа, которые просто обожают там бывать и сейчас также находится в Тулуме.
На своей странице в Instagram певица поделилась горячим фото и засветила роскошную фигуру в купальнике.
Надя позировала на камеру в зеленом бикини. На снимке она сидит на бортике бассейна и держится руками за голову, прикрыв глаза. Волосы артистка заколола заколкой - ранее девушка жаловалась, что в этом климате ей очень сложно справляться со своей шевелюрой.
Отметим, что Дорофеева демонстрирует стальной пресс, тонкую талию и длинные ножки, к полному восторгу поклонников.
Надя Дорофеева поделилась пикантным снимком в купальнике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Забери солнце с собою", - подписала фото Надя.
Подписчики поставили снимку более 96 тысяч лайков и искупали певицу в комплиментах.
- Ну такая красивая
- Какой пресс у Надежды
- И без солнца смотрим на фотки и становится жарко
- Красивая очень!!!
- Богиня
- Купальник обалденный
- Нереально красивая
- Пресс огонь
- Фигура, о которой я мечтаю
- Завидую Дантесу
- Какая же шикарная фигура
- Дуже гарна дівчина
Не обошлось и без милого фото с любимым - звезда сделала забавное селфи в зеркале, держа Дантеса за руку. На артистах - комфортные отпускные наряды в виде шорт и футболок.
Дорофеева и Дантес впервые отдыхают в Мексике (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Два в одном", - написала Дорофеева.
Напомним, ранее Дорофеева топлес решилась на откровения в Мексике и вспомнила о Потапе.