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Я старалась: Оля Полякова откровенно рассказала о своем детстве

Новина українською → Среда 21 октября 2020 16:10
Я старалась: Оля Полякова откровенно рассказала о своем детстве Оля Полякова (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Дмитрий Войналович

Певица призналась, что в детстве любила вязать и вышивать

Поколение Z - именно так называют современных детей. Они уже с пеленок осваивают цифровой мир. Не задают вопросы взрослым, а гуглят. "Z-ты" не всегда способны понять, почему они вынуждены сидеть в школе определенное время, и кто сказал, что математика должна быть после физкультуры. А еще эти дети поражают своими неординарными увлечениями, которые демонстрируют в шоу "Дети против звезд" на Новом канале. За кулисами проекта певица Оля Полякова призналась, что в возрасте ее соперников у нее были кардинально другие хобби.

"У меня много времени отнимала музыка. Иногда казалось, что занимаюсь ей круглосуточно. Но я старалась находить возможность, чтобы повышивать крестиком, связать крючком салфетку, а спицами - носки. А еще занималась фигурным катанием", - призналась Полякова.

По словам Оли, она и сейчас старается находить время для любимых занятий. Представьте, после многочасового концерта певица любит готовить. И готовит не что-то на скорую руку, а блюда с несколькими технологическими процессами.

"Женщина с винтом в пятой точке успевает все. Кстати, я никогда не готовлю по рецепту и не взвешиваю ингредиенты. Ведь настоящий повар должен творить", - с улыбкой говорит Оля.

Я старалась: Оля Полякова откровенно рассказала о своем детстве

Оля Полякова в шоу "Дети против звезд" (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее мы писали, что Оля Полякова похвасталась неожиданными рокерскими талантами дочери.

Позже уже сама 15-летняя Маша восхитила фанатов, без стеснения показав чувства с любимым.

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