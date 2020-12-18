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Стараюсь не сойти с ума: Маша Ефросинина сообщила грустную новость

Новина українською → Пятница 18 декабря 2020 15:56
Стараюсь не сойти с ума: Маша Ефросинина сообщила грустную новость Маша Ефросинина заболела коронавирусом (фото: instagram.commashaefrosinina)
Автор: Людмила Жукова

Украинская телезвезда Маша Ефросинина сообщила грустную новость - она заболела коронавирусом. Теледива пожаловалась, что это случилось перед самым Новым годом. По словам ведущей, она чувствует себя достаточно "сносно", но болезнь разрушила все многочисленные планы в конце года.

Также Ефросинина обрадовала новостью, что ее семья здорова.

"Так выглядит победа в конкурсе на наиболее конченый подарок к Николаю и Новому году. Чувствую себя (хре ...) сносно. Нахожусь под контролем врачей, честно выполняю предписания! И стараюсь не сойти с ума от осознания того, какое количество запланированного и важного отменилось одним ковырянием в носу для ПЦР. Моя семья здорова и побырику отселила меня на чердак", - сообщила Маша у себя в Instagram.

Стараюсь не сойти с ума: Маша Ефросинина сообщила грустную новостьМаша Ефросинина подхватила коронавирус (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

В комментариях Ефросининой пожелали здоровья звезды шоу-бизнеса и рядовые украинцы.

  • Выздоравливай побыстрей, Машунька! Обнимаю.
  • Маша, одужуйте швидко і без "побочних". сумна звістка і немає чим розрати, але тримайтесь там на горищі.Миколай, якщо буде лізти з даху то до Вас першої потрапить.
  • Маша выздоравливай! Мы с Натальей шлем тебе привет.
  • Маша, будь здорова.
  • Как я тебя понимаю ... прям сильно. Но все пройдет, и пусть заденет тебя совсем нежно.
  • Машуля, скорейшего и лёгкого выздоровления. Лучики добра полетели.

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