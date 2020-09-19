Без стеснения: Санта Димопулос внезапно обратилась к соперницам на Танцах со звездами 2020

Санта рассказала, кого считает главным конкурентом в шоу

Санта Димопулос – одна из фавориток на "Танцах со звездами 2020", но расслаблятся ей не приходится, ведь в этом году соперники у нее достойные. Звезда усиленно тренируется и выкладывается по полной. За ее плечами спортивное прошлое и множество побед, поэтому дух конкуренции знаменитость прочувствовала давно. Так, на странице в Instagram она рассказала, кого считает конкурентом на главном паркете страны и обратилась к соперницам.

Артистка опубликовала портретный фотосет в эффектном платье со стразами, в котором танцевала во время третьего прямого эфира шоу "Танцы со звездами 2020". На одном из снимков она позирут в компании выбывшей Славы Каминской.

"Дорогие девочки, пишу это без всякого стеснения: я считаю, что вы – офигенные! Знаю по себе, сколько труда и сил забирает подготовка к каждому эфиру. Мы все работаем на пределе своих возможностей и то, что делаете вы меня вдохновляет и заставляет двигаться дальше!" - обратилась она к другим участницам проекта.



⠀Санта Димопулос не боится конкуренции и соперниц (фото: instagram.com/santadimopulos)

Звезда считает, что конкурентов у нее нет. К этому вопросу артистка подходит философски и убеждена, что конкуренция с другими– деструктивна, вызывает стресс и "заставляет нервничать, сомневаться в себе и сравнивать себя с другими". "В результате получается ситуация, в которой вы делаете не то, что нужно вам на самом деле. Почему? Потому что вы следуете уже созданным правилам и принимаете чужую игру. А для меня всегда интереснее создавать свою игру! Это значит – конкурировать с собой", - признается Санта.

Санта Димопулос призналаь, кого считает главной соперницей (фото: instagram.com/santadimopulos)

"Все амбициозные цели и вызовы я ставлю, в первую очередь, перед собой. В этом случае я следую своим ценностям, а не ценностям других людей. Мой конкурент – это я сама, из прошлого. Насколько сильно я смогу обыграть ту девчонку? Насколько смогу быть быстрее, выше и сильнее ее? Такие вопросы я задаю себе каждый день, глядя в зеркало. Там я вижу своего главного друга, конкурента, поддержку и стимул двигаться дальше", - поделилась личной философией и мотивацией знаменитость.

Напомним, что ранее Санта Димопулос очаровала фото с дня рождения доченьки Софии.